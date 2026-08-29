La alcaldía Coyoacán rehabilita la Plaza de la Conchita mediante una intervención que permitirá recuperar y mejorar sus áreas verdes y, al mismo tiempo, preservar el carácter y alto valor histórico que distingue al lugar.

La intervención contempla tres mil 352 metros cuadrados de áreas verdes, con la integración de nueva vegetación de carácter endémico y que suele atraer nueva fauna para hacer del sitio un jardín polinizador.

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Esta acción conjunta dos proyectos: la renovación de la vegetación, limpieza, mantenimiento y restitución de piezas de piedra bola y adoquín que realiza directamente la demarcación y también los recursos del Presupuesto Participativo que se destinarán -como ocurre con estos proyectos votados y avalados por la comunidad vecinal- para el cuidado de las jardineras y que se encuentra en curso.

“Sus andadores y áreas verdes contribuyen a conservar la imagen tradicional que distingue a este barrio, siendo uno de los principales puntos de encuentro de vecinas, vecinos y turistas, por lo que los trabajos a realizar tienen como objetivo mejorar sus condiciones sin alterar los elementos que forman parte de su identidad”, expresó la alcaldía.

Foto: Especial

El objetivo, de acuerdo con personal de la demarcación que lleva a cabo las tareas, es cuidar Coyoacán, lo que significa respetar su historia y preservarla. Esta plaza es parte de su identidad y cualquier intervención se realiza con responsabilidad, dentro del marco de la ley y, sobre todo, cuidado de su patrimonio.

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La recuperación de los espacios públicos tiene como principal objetivo que las familias cuenten con espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones para su disfrute y que favorezcan la sana convivencia y contribuyan al bienestar de quienes lo transitan.

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Entre las especies por integrar se encuentran salvias, herbáceas, arbustos y agaves, entre ellas salvia amistad, mirto, salvia roja, tlacote, salvia morada, salvia bermellón, garra de león, xanadú, helecho de peine, acanto, col de invierno, entre otros.

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La intervención cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), número 309/26, de fecha 29 de junio de 2026.

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