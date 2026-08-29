¿Estás pensando en renovar la televisión de tu sala sin gastar una fortuna? Amazon México tiene una oferta que puede resultar muy atractiva: una pantalla Samsung de 65 pulgadas, resolución 4K y tecnología QLED por $8,869.00.

Con este precio, se convierte en una alternativa interesante para quienes quieren dar el salto a una pantalla de gran tamaño y disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con una imagen más detallada, sin tener que desembolsar una cantidad cercana a los $15,000.00 o $20,000.00 que suelen costar otros modelos Samsung de 65 pulgadas.

¿Por qué vale la pena comprar la Samsung Clase QLED 4K de 65 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta televisión es precisamente su panel de 65 pulgadas, un tamaño que puede transformar la experiencia de entretenimiento en casa. Es una opción especialmente interesante para salas amplias, donde una pantalla de estas dimensiones permite disfrutar con mayor comodidad del contenido.

A esto se suma la resolución 4K UHD, que ofrece cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD. El resultado son imágenes con mayor nivel de detalle, algo que se puede apreciar especialmente en películas, series y contenido grabado en alta resolución.

¿Qué aporta la tecnología QLED?

La tecnología QLED es otro de los puntos fuertes. Los televisores de esta categoría utilizan una capa de puntos cuánticos para reproducir una gama de colores amplia y conseguir imágenes más brillantes y vibrantes.

Esto puede marcar una diferencia al momento de reproducir escenas con colores intensos, paisajes, deportes o películas con alto rango dinámico.

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Además, los televisores Samsung QLED suelen incorporar tecnologías orientadas a mejorar el contraste, el color y la reproducción de contenido, aunque las funciones específicas pueden variar de acuerdo con el modelo exacto.

Smart TV para acceder a tus plataformas favoritas

Más allá de la calidad de imagen, una televisión actual debe ofrecer una buena experiencia inteligente. Los modelos Samsung Smart TV utilizan Tizen, su plataforma para acceder a aplicaciones y servicios de entretenimiento.

De esta manera, puedes utilizar la pantalla para disfrutar de plataformas de streaming, videos, música y otros contenidos sin depender necesariamente de un dispositivo externo.

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También es posible conectar diferentes equipos mediante sus puertos disponibles, como consolas de videojuegos, reproductores y barras de sonido.