El ejército de Estados Unidos anunció que interceptó y destruyó una presunta embarcación utilizada para el narcotráfico en el Pacífico oriental en una acción coordinada con el gobierno de Ecuador, la primera entre ambos países aliados.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) señaló en la red X que sus fuerzas interceptaron una embarcación que operaba como una "estación de reabastecimiento flotante" en aguas internacionales del Pacífico oriental.

"La información de inteligencia confirmó que la embarcación, previamente identificada y objeto de sanciones del Departamento del Tesoro, operaba en apoyo de la organización violenta narco-terrorista Los Choneros", indicó el comunicado.

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Agregó que la tripulación fue llevada hasta un puerto ecuatoriano y, posteriormente, la embarcación fue destruida.

En un video divulgado por el comando, se ve la explosión de la nave.

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El grupo de ecuatorianos llevado al puerto pesquero de Manta (suroeste) negó que se dedicara al narcotráfico.

"Uno sale a pescar y a veces nos atacan los piratas. Ahí afuera ahora son los 'gringos' que nos atacan (...) Ya no podemos vivir", dijo a la prensa Darlin Macías mientras enseñaba una bolsa de comida militar que los estadounidenses les entregaron.

El gobierno de Donald Trump lanzó hace un año una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que deja más de 200 muertos.

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Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos e incorporó a su país al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por Trump.

La organización Human Rights Watch denunció que tres embarccaiones fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses ante las costas ecuatorianas entre enero y marzo de este año, con un saldo de al menos ocho desaparecidos, aunque Washington rechaza esta vinculación.

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