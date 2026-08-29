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A cuatro días de la apertura de la Utopía Miguel Hidalgo, ubicada sobre la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro, mantiene sin operación los servicios del Área de Cuidados, pese a que el complejo ya recibe visitantes.
El espacio, inaugurado el pasado domingo en Calzada México-Tacuba 235 con una inversión de 52 millones de pesos, aún no brinda atención en servicios como comedor, lavandería, área de mujeres, Casa del Día y consultorios médicos.
El personal del lugar informó que las actividades iniciarán de manera gradual y que las agendas para atención se abrirán la próxima semana. “Ahorita es para que la gente conozca y si nos llegara a faltar algo, cubrirlo”, dijo una de las talleristas.
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Los usuarios lamentaron que los servicios todavía no se encuentren disponibles; señalaron que comprenden que el espacio se encuentra en una etapa de organización.
“Sí hace falta que ya comiencen a funcionar, pero entendemos que apenas abrieron y tienen que organizar todo”, dijo una visitante.
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El área para baile de K-pop, la sala de espejos, la experiencia inmersiva y salas de juegos de mesa y videojuegos, si están funcionando.
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