Washington.— El presidente Donald Trump anunció el viernes que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de las reservas petroleras del país sudamericano. Trump publicó el acuerdo en redes sociales, donde afirmó que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red Truth Social. “La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió el mandatario.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado”. Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

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Según estimó el secretario estadounidense de Estado, el acuerdo atraerá cerca de 100 mil millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ‘Estados Unidos primero’: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

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Rodríguez explicó que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”. Señaló que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado”.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

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Bloomberg había informado que Estados Unidos mantenía conversaciones con Venezuela para adquirir una participación importante en sus yacimientos petrolíferos, lo que supondría una expansión considerable del ya significativo control que ejerce EU sobre la industria y los ingresos que ésta genera.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que Venezuela cuenta con cerca de 304 mil millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 20% de las reservas mundiales de crudo —más que Arabia Saudita—, reportó el medio.

Añadió que “algunos analistas afirman que la cifra real es aproximadamente un tercio de esa cantidad, es decir, unos 100 mil millones de barriles. Aunque la cifra puede no ser tan colosal como la estimación de la OPEP, sigue siendo casi el doble de las reservas combinadas de Estados Unidos, Canadá, México y Chile”.

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A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos tienen que buscar el petróleo, las reservas bajo el suelo de Venezuela están en gran medida cartografiadas y son conocidas, dicen los expertos. Pero debido a una infraestructura deteriorada, el país sólo produce alrededor de 1% del petróleo mundial.

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Trump enfrenta una fuerte presión para controlar los altos precios de la gasolina mientras la guerra en Irán alcanza los seis meses sin que se vislumbre una conclusión. Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de 300 millones de barriles, una disminución de más de 100 millones de barriles desde el inicio de 2026.

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En los días posteriores a la captura de Maduro en enero, Trump planteó la idea de que las compañías petroleras estadounidenses regresaran a Venezuela para explotar sus reservas de petróleo. Trump ha argumentado que Venezuela robó petróleo estadounidense cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez impulsó hace décadas la nacionalización de cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de compañías petroleras estadounidenses.

Mientras, la ONG venezolana Provea advirtió que su país parece “estar derivando en una atípica tecnocracia autoritaria”, en la que, según la organización, las autoridades “tuteladas” por EU “se empeñan en satisfacer los intereses de los capitales transnacionales y en continuar desconociendo los derechos ciudadanos”.

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