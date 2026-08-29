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El nuevo contrato de Ecobici, adjudicado a la empresa 5M2 para operar y ampliar el sistema hasta 2036, contempla nuevas obligaciones para garantizar la disponibilidad de bicicletas, agilizar el mantenimiento y permitir a la Secretaría de Movilidad (Semovi) supervisar de forma permanente la calidad del servicio.

En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, explicó que una de las principales diferencias respecto al contrato anterior, es que ahora la empresa estará sujeta a penalizaciones específicas por retrasos en la reposición de bicicletas y adquisición de refacciones.

“Los bienes e insumos pertenecían hoy al prestador del servicio. No existían penalizaciones por retrasos en la reposición de bicicletas o en la adquisición de refacciones. Sólo una de cada 10 bicicletas, el día de hoy, cuenta con localizador satelital”, señaló.

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El secretario de Movilidad detalló que Ecobici crecerá de 9 mil 308 a 15 mil bicicletas, mientras que las cicloestaciones pasarán de 687 a mil 111. El sistema también llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, con lo que tendrá presencia en nueve alcaldías de la Ciudad .

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El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que una de las mejoras previstas es la instalación de un nuevo taller de mantenimiento en la zona sur.

Esto permitirá que las bicicletas sean reparadas y reincorporadas al servicio con mayor rapidez; además, el contrato contempla un incremento en la disponibilidad de refacciones, algunas de las cuales deben ser importadas.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, anteriormente la información disponible para la dependencia, sobre el estado del servicio de Ecobici, provenía principalmente de los reportes entregados por el propio proveedor.

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Con el nuevo contrato se establecerá un esquema de seguimiento que permitirá evaluar, entre otros aspectos, cuántas bicicletas están funcionando y cómo se está operando el sistema.

También se incorporarán nuevas herramientas para definir el rebalanceo de bicicletas mediante los llamados flujos de calor, con los que se podrán identificar las zonas que requieren un incremento en la disponibilidad de unidades.

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A esto se suma la obligación de colocar localizadores satelitales en la totalidad de las unidades, a fin de combatir los robos.

“En total, el dato es que 17% de las bicicletas están fuera de servicio en este momento. Robadas y siniestradas, son mil 668”, precisó García Nieto.

"Contrato abierto"

La jefa de Gobierno, Clara Brugada detalló que, para la renovación de Ecobici, se destinó una inversión multianual a 10 años, de hasta 2 mil 434 millones de pesos.

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“Se trata de un modelo de contrato abierto. Es importante aclarar que los 2 mil 434 millones, es la inversión máxima”.

Enfatizó en que en el nuevo contrato se fortalecieron las reglas para garantizar un mejor servicio.

“Hasta ahora, si la empresa tardaba en reponer una bicicleta o conseguir refacciones necesarias para repararla, no recibía penalización. Con el nuevo contrato, estos retrasos serán sancionados, porque sólo se va a pagar lo efectivo; es decir, aquellas bicicletas que se usen. ¿Esto qué significa? Que las bicicletas deberán repararse y volver a estar disponibles, con mayor rapidez”, explicó.

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El secretario de Finanzas abundó en que el monto mínimo de inversión es de 978 millones y el máximo de 2 mil 400 millones.

Se trata, precisó, de un contrato de máximos y mínimos en el que el pago dependerá de la disponibilidad de las bicicletas: sólo se cubrirán las unidades que estén operativas en cada momento.

El subsidio de la Ciudad de México para el servicio será de 135 millones de pesos anuales durante 10 años, lo que representa, dijo, un costo diario máximo de 24.7 pesos por bicicleta operativa.

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El funcionario contrastó esta cifra con los 92 millones de pesos considerados en el contrato de 2021, aunque ahora el sistema tendrá una capacidad considerablemente mayor.

Nuevas unidades

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo 22 de septiembre —en el contexto del Día Mundial Sin Auto— presentarán las primeras mil 500 nuevas unidades del programa Ecobici en el Zócalo.

Al respecto, el titular de la Semovi aclaró que de acuerdo con el nuevo contrato, el servicio comenzará a operar el próximo 1 de septiembre, y “a partir de los nueve meses, tendrán que estar en funcionamiento, las 15 mil bicicletas y las mil 111 cicloestaciones”.