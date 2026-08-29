Ya instalado en las semifinales de la Leagues Cup, el América debe cambiar el chip y colocarse de nueva cuenta el de la Liga MX, en el que marchan como líder y también invicto.

Por ahora, nadie ha podido con las Águilas de Guillermo Almada y esta noche, los de Coapa quieren alargar su buen paso contra el Puebla en el Estadio Banorte. En cinco jornadas, los azulcrema suman cuatro victorias y un empate; sólo el Atlante les arrebató puntos.

Eduardo Mustre celebra su gol frente a Santos Laguna. FOTO: IMAGO7

El arribo del estratega uruguayo al Nido estuvo rodeado de dudas e incertidumbre, pero los resultados han respaldado su llegada al cuadro capitalino y no sólo en el torneo local, también en la justa contra los equipos de la Major League Soccer (MLS).

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En la Leagues Cup también mantienen paso firme. Avanzaron con siete puntos y ahora ya están en las semifinales del torneo, donde enfrentarán el próximo miércoles en Los Ángeles a los Rayados de Monterrey.

Este compromiso en la Liga MX contra La Franja llega en medio de un ruido externo que no gusta nada a su afición. El futbolista uruguayo Brian Rodríguez y la directiva del América tienen en la mesa una oferta del Ajax por el Rayito.

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Su salida parece inminente; pero hasta hoy, no han llegado a un acuerdo por el atacante charrúa, quien se ha convertido en uno de los consentidos de la fanaticada águila.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Puebla?

El delantero colombiano Miguel Borja podría debutar esta noche, sí así lo desea el técnico Almada. El refuerzo de las Águilas ya aparece registrado en la Liga MX y no realizó el viaje a California con su equipo para quedarse toda la semana en Coapa, esto, con la intención de adaptarse lo más rápido posible a la altitud de la Ciudad de México.