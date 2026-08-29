En este capítulo desglosamos tres novedades que están dando de qué hablar en el mundo del motor:Comenzamos con la llegada a México de la serie especial Cupra Tribe Edition.

Siendo México el mercado más importante para Cupra fuera de Europa, la marca presenta ediciones limitadas para León, Formentor y Terramar sobre la base VZ, destacando por su pintura exterior en tono Verde Manganeso mate, parrilla con 20% de plásticos reciclados e interiores con 30% de materiales sustentables.

Te compartimos sus precios oficiales que van desde los $867,900 MXN hasta los $1,015,900 MXN Posteriormente, Bruno nos muestra en exclusiva el buque insignia de Lynk & Co, la impresionante 900. Un SUV híbrido enchufable de tres filas que entrega 686 HP, 870 km de autonomía combinada, batería de 52.38 kWh, pantalla 6K de 30 pulgadas, 31 bocinas Harman Kardon, asientos de la segunda fila giratorios 180° y refrigerador/calentador a bordo.

¡Además, Benito y Bruno hacen una apuesta en vivo sobre cuál será su precio final en México!Finalmente, Benito nos lleva a conocer una de las motocicletas más extremas del planeta: la BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT. Un homenaje a la carrera más peligrosa del mundo de la que solo existen 115 unidades a nivel mundial y solo 4 llegarán a México. Con 218 caballos de fuerza, escape de titanio Akrapovič, rines de fibra de carbono, alerón aerodinámico frontal con 30 kg de downforce y un precio de $1,149,900 MXN

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