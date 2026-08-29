La asistencia copiosa a Toy Story 5 y Spider-Man: Un nuevo día, que globalmente contabilizan 36 millones de boletos comprados en salas locales, han colocado al verano 2026 como el más exitoso de la última década en México.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Canacine), indicó que en términos de taquilla (entre las dos suman cerca de 3 millones de pesos recaudados) las cosas han sido positivas para la industria en la llamada época vacacional.

La celebración del Mundial de Futbol en pleno apogeo veraniego no impactó en la asistencia y tampoco las lluvias vespertinas y nocturnas registradas en las últimas semanas.

“El verano prácticamente ha sido el más exitoso en taquilla en los últimos 10 años, Toy Story y Spider-Man juntos hicieron mucho dinero, han sido títulos muy grandes. La gente si quiere ir al cine, pero también está muy concentrado en ver películas evento”, comenta Durán.

“Para los cines el Mundial también representó gente porque Cinépolis tenía los derechos para pasar los partidos y la asistencia no sólo no cayó, sino que se fue arriba”, añade el ejecutivo.

Hasta ahora, en lo que va del año, los tres mejores lugares en asistencia corresponden a la nueva cinta arácnida, con 18.3 millones de boletos vendidos, seguida por Toy Story 5, con 17.5 millones y Super Mario Galaxy, que rebasó los 15 millones.

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En este verano también llegó La odisea, la cual contabiliza 6.6 millones de entradas; Minions & monstruos, con 4.3 millones y la versión live action de Moana, con 2.3 millones.

Ya tomando en cuenta todo el año, en 2026 se encuentra un 4% en asistencia arriba con relación a 2025, hasta el pasado 23 de agosto.

Esto hace prever que para diciembre se habría también superado en números totales la asistencia y taquilla del año pasado, tomando en cuenta que aún faltan por estrenarse títulos como las nuevas entregas de Los juegos del hambre, Resident evil, Avengers: Doomsday y Jumanji.

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“Prácticamente en todos los países donde Hollywood es reinante, están arriba en sus números. Toy Story y Spider-Man han sido títulos muy grandes y la gente está asistiendo”, apunta.

En términos de cine nacional, los números también son positivos al tener un 1% más con relación al periodo enero-agosto de 2025.

El primer escalafón es para ¿Quieres ser mi novia?, con 1.3 millones de boletos, seguida por Socias por accidente y Bendito corazón, ambas con alrededor de 900 mil asistentes.

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En el rubro nacional el próximo estreno considerado grande es la animación Gungo y los juegos cavernícolas, de Huevocartoon.

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