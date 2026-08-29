Daniela Arjona Acosta se convirtió en el nuevo centro de atención luego de que Jorge D'Alessio, líder de Matute, hiciera público su romance con ella, semanas después de su separación pública de Marichelo Puente, con quien estuvo casado durante casi 15 años.

El cantante, de 51 años, presentó oficialmente a su nueva pareja a finales de agosto al compartir fotografías junto a ella desde el backstage del Payne Arena, en Texas, durante una de las presentaciones de la gira de Matute.

La aparición de Daniela junto al músico generó interés no sólo por tratarse de su nuevo romance, sino también porque Jorge D'Alessio atreacesó recientemente un proceso de separación de Marichelo, hermana de Anahí.

Ante las especulaciones que surgieron alrededor de su vida sentimental, el integrante de Matute decidió hacer una aclaración pública, negó que Daniela Arjona haya sido la causante de su divorcio de Marichelo Puente y aseguró que su relación comenzó cuando su matrimonio ya había terminado.

Jorge D'Alessio ya presume en redes su nuevo romance. Instagram jorgedalessio

También señaló que tanto su exesposa como sus hijos tenían conocimiento de su nueva pareja y que estaban bien con la situación; Marichelo admitió lo que dijo su exesposo y en una entrevista reveló que la traición y la mentira fue lo que más le dolió de su separación de Jorge D'Alessio.

¿Quién es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D'Alessio?

Daniela Arjona Acosta es una emprendedora del sector fitness, de origen colombiano y con nacionalidad mexicana, actualmente vive en Cancún, Quintana Roo, donde ha desarrollado buena parte de su actividad profesional.

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Es fundadora y líder de ROD Cycling, un estudio dedicado al indoor cycling, disciplina en la que ofrece clases personalizadas y formación profesional.

Antes de consolidarse en el ámbito del ejercicio, Daniela también desarrolló experiencia en áreas relacionadas con la hospitalidad de alto nivel, servicio al cliente premium, entrenamiento personal y cuidado de niños.

Ella es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D'Alessio.

Su perfil profesional está vinculado con un estilo de vida enfocado en el bienestar y la actividad física, un ámbito que también comparte con Jorge.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre la nueva pareja es su diferencia de edad. Daniela es 14 años menor que Jorge D'Alessio.

El romance dejó de ser un asunto privado cuando el músico compartió imágenes junto a ella durante su gira con Matute.

Sin embargo, Jorge D'Alessio fue enfático al pedir que no se responsabilizara a Daniela por el fin de su matrimonio y dejó claro que su nueva pareja no tuvo que ver con su separación de Marichelo.

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Daniela Arjona le dedica en redes mensaje romántico a Jorge D'Alessio.

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