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Dzytiá, Mérida.- La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada aseguró que "cuidando los recursos públicos y con transparencia hacemos más con menos" y dijo que de esta manera enfrentan los retos de una Mérida en crecimiento.
Además, aseguró que su administración es "cercana a la gente, escuchándolos en territorio y siendo sensibles con sus necesidades y peticiones".
La presidenta municipal - de extracción panista- señaló que su gobierno no cree ni le apuesta a la división y dijo que independientemente de colores hay disposición para trabajar con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Yucatán, el morenista Joaquín Díaz Mena.
Al rendir su segundo informe municipal en esta comisaría meridana, Patrón Laviada habló de que se han construído 200 kilómetros de nuevas calles y reparación de otras más.
Habló del Centro Municipal de Autismo y de más de 1000 espacios públicos y parques.
La presidenta municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que siga participando con su gobierno municipal para crecer y mejorar en forma ordenada.
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Para eso expresó que se logró un nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Urbano de Mérida que permitirá crecer en forma ordenada y conforme a las leyes vigentes.
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