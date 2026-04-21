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reconoce que los problemas en su, que detonaron su separación de , recaen por completo en él y, refrendando la gran mujer que es su esposa, no descarta la posibilidad de que el tiempo los ayude a tomar una decisión que no necesariamente sea el .

El productor musical fue captado, una vez más, en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX, pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, se mostró mucho más abierto, a la hora de hablar de su ruptura.

Negando que las diferencias que los separó lo mantenga confrontado a Marichelo, reveló que, en realidad, están en constante c omunicación y hablan, prácticamente, todos los días.

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"Hablamos casi diario, estamos ahorita con una muy buena comunicación, (no hay pleito) ni habrá".

Con la frase "hay veces que el amor se gasta un poco", D´ Álessio reiteró que Marichelo ha tenido un comportamiento intachable a lo largo de su matrimonio y que fue él quien sería el responsable de la crisis que atraviesan.

"Se los dije la otra vez, ella es absolutamente una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, vamos a ser socios de por vida".

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En este tenor, no descarta la posibilidad que, a futuro, puedan encontrar una solución.

"Estoy bien, estoy tranquilo, con ganas de tener una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, sigue siendo mi esposa, todavía no me divorcio, no sabemos si nos divorciaremos, dejémos que el tiempo hable solito, es cosa de dejar las cosas al tiempo".

También confirmó que sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio están enterados de la situación, pues ambos optaron con ser abiertos, debido a que el bien de los tres es la más grande de sus prioridades.

"Ya entendieron, ya se les explicó todo esto (la prensa) y lo que es la vida real".

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melc

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