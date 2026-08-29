Al conducir por carretera seguro que uno de los aspectos que más te preocupa es el uso del combustible, en especial si vas a viajar por trayectos donde no hay estaciones de carga próximas.

Una de las medidas que puedes adoptar es conducir a velocidad constante, lo que evita aceleraciones y frenados bruscos que terminan por aumentar el consumo de gasolina. En Autopistas te decimos de cuántos kilómetros por hora estamos hablando.

¿Cuál es la velocidad ideal para ahorrar gasolina en carretera?

De acuerdo con el fabricante Volkswagen, en zonas urbanas se recomienda mantener una velocidad de entre 50 y 70 km/h, lo que genera una conducción eficiente y reduce el esfuerzo del motor; mientras que en carretera, lo ideal es mantener una velocidad entre los 90 y 100 km/h.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) indica que conducir por arriba de los 110 km/h puede incrementar el consumo de gasolina hasta un 20%. Esto se debe a que el vehículo gana mayor resistencia aerodinámica, lo que hace que el motor tenga que trabajar más.

También es importante mencionar que la mayoría de fabricantes incluyen en sus vehículos modernos sistemas que regulan la velocidad. Nissan, Toyota y Volkswagen son ejemplo de ello, ya que su control de velocidad crucero mantiene un ritmo de conducción uniforme, una distancia segura y evita aceleraciones innecesarias.

El sistema de control crucero mantiene una velocidad constante. Foto: Unsplash

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¿Cómo ahorrar gasolina al conducir?

A través de su blog, la marca de autos Ford enlista una serie de consejos y hábitos que permiten ahorrar hasta el 50% de combustible en trayectos demandantes, como lo puede ser un viaje en carretera:

Planifica tu ruta: en promedio, un embotellamiento puede elevar el 14% de uso del combustible, por lo que es importante considerar rutas alternas y verificar el tráfico a través de apps de navegación.

Peso del vehículo: un vehículo con carga puede gastar hasta 6% más de gasolina, así que viaja sólo con lo necesario.

Aire acondicionado: apagar este sistema puede darte un ahorro del 12% de gasolina. Si necesitas ventilación, úsalo en niveles bajos o haz una pausa y toma aire antes de continuar.

Presión de los neumáticos: puede aumentar el uso de gasolina en un 4%. Revisa que tengan los niveles de aire correctos o de lo contrario, aumentan la resistencia al rodamiento.

Conducir a altas velocidades puede incrementar el consumo de gasolina hasta un 20%. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Si quieres ahorrar gasolina en tu viaje, la mejor manera de hacerlo es conducir a velocidad constante y mantenerte dentro de los márgenes indicados en las señalizaciones.

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