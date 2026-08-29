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Continúa la actividad del Apertura 2026 este sábado 29 de agosto, con cuatro compromisos que prometen goles, y muchas emociones. Entre ellos, América y Chivas verán actividad.
El primer partido del día será entre Atlas y Querétaro en el estadio Jalisco, programado a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México.
A la misma hora, Pachuca recibirá a las Chivas en el estadio Hidalgo, en medio de una buena racha del Rebaño Sagrado, que parece haber recuperado la memoria.
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Para las 19:05 horas, el estadio Banorte abre sus puertas para que Las Águilas de Guillermo Almada reciban a un Puebla que ha sorprendido en el presente torneo.
Para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, Santos Laguna intentará ganar en el estadio Corona, para salir del gran bache en el que se encuentran ante los Tigres.
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¿Por dónde ver EN VIVO los partidos de hoy del Apertura 2026?
Atlas vs Querétaro
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: ViX y LayvTime (YouTube)
Pachuca vs Chivas
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: FOX
América vs Puebla
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- Hora: 19:05 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y LayvTime (Youtube)
Santos Laguna vs Tigres
- Hora: 21:10 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
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