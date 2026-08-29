Universal Deportes | 29-08-26 | 10:45 |

Continúa la actividad del este sábado 29 de agosto, con cuatro compromisos que prometen goles, y muchas emociones. Entre ellos, América y Chivas verán actividad.

El primer partido del día será entre Atlas y Querétaro en el estadio Jalisco, programado a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México.

A la misma hora, Pachuca recibirá a las Chivas en el estadio Hidalgo, en medio de una buena racha del Rebaño Sagrado, que parece haber recuperado la memoria.

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Para las 19:05 horas, el estadio Banorte abre sus puertas para que Las Águilas de Guillermo Almada reciban a un Puebla que ha sorprendido en el presente torneo.

Para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, Santos Laguna intentará ganar en el estadio Corona, para salir del gran bache en el que se encuentran ante los Tigres.

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¿Por dónde ver EN VIVO los partidos de hoy del Apertura 2026?

Atlas vs Querétaro

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ViX y LayvTime (YouTube)

Pachuca vs Chivas

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX

América vs Puebla

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  • Hora: 19:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y LayvTime (Youtube)

Santos Laguna vs Tigres

  • Hora: 21:10 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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