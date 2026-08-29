Cruz Azul, luego de pasar por una mala racha sin poder ganar entre Liga MX y Leagues Cup, volvió a sumar tres puntos a su visita al Necaxa en Aguascalientes en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Con un 1-3 en la pizarra, los dirigidos por Joel Huiqui vuelven a sonreír luego de semanas en un bache. Los goles fueron obra de Jeremy Márquez (23'), Nico Ibáñez (46') y Willer Ditta (53').

Por parte de los Rayos del Necaxa descontó al minuto 83, Emilio Rodríguez.

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Este fue el tercer partido ganado de La Máquina en el presente torneo, y con nueve puntos, de momento de coloca en la novena posición de la tabla general.

Como es costumbre, la alegría de los aficionados celestes se manifestó en redes sociales. Ya sea con los clásicos memes alabando al equipo, o burlándose del equipo de Aguascalientes.

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Los mejores MEMES de Cruz Azul tras ganarle al Necaxa

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Cruz Azul conquistó los mejores MEMES al vencer a Toluca y quedarse con el Campeón de Campeones de la Liga MX / FOTO: ESPECIAL

Que les costaba cabrones pic.twitter.com/7awNmBA1C6 — John black (@Johnbla07233210) August 29, 2026

Señoras y señores: es de mi agrado informarles que La Máquina volvió a ganar... pic.twitter.com/jjLuJHydzY — Gabriel García (@gabgarcia71) August 29, 2026

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Los mejores MEMES de Cruz Azul en la Liga MX