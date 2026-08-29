Universal Deportes | 29-08-26 | 09:40 |

luego de pasar por una mala racha sin poder ganar entre Liga MX y Leagues Cup, volvió a sumar tres puntos a su visita al Necaxa en Aguascalientes en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Con un 1-3 en la pizarra, los dirigidos por Joel Huiqui vuelven a sonreír luego de semanas en un bache. Los goles fueron obra de Jeremy Márquez (23'), Nico Ibáñez (46') y Willer Ditta (53').

Por parte de los Rayos del Necaxa descontó al minuto 83, Emilio Rodríguez.

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Este fue el tercer partido ganado de La Máquina en el presente torneo, y con nueve puntos, de momento de coloca en la novena posición de la tabla general.

Como es costumbre, la alegría de los aficionados celestes se manifestó en redes sociales. Ya sea con los clásicos memes alabando al equipo, o burlándose del equipo de Aguascalientes.

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Los mejores MEMES de Cruz Azul tras ganarle al Necaxa

Cruz Azul Memes
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Cruz Azul conquistó los mejores MEMES al vencer a Toluca y quedarse con el Campeón de Campeones de la Liga MX / FOTO: ESPECIAL
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