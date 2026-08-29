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Dragón Rojo Jr. compartió los objetivos que aún busca alcanzar, antes de poner punto final a su trayectoria profesional.
“Me gustaría ganar un Grand Prix, conquistar La Leyenda de Plata y protagonizar un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, no sólo como participante, sino como uno de los actores principales y salir con la victoria”,
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