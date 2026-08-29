Universal Deportes | 29-08-26 | 01:39 |

Dragón Rojo Jr. compartió los objetivos que aún busca alcanzar, antes de poner punto final a su trayectoria profesional.

“Me gustaría ganar un Grand Prix, conquistar La Leyenda de Plata y protagonizar un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, no sólo como participante, sino como uno de los actores principales y salir con la victoria”,

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]