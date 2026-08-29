Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creó una petición en la plataforma Change.org, una página que impulsa el activismo social y ciudadano, para lograr que Enrique Inzunza se separe de su escaño en el Senado de la República por las acusaciones que enfrenta por parte de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La petición fue creada el pasado 26 de agosto y hasta el momento suma 263 firmas, así como más de 130 compartidas en las distintas plataformas digitales. La causa, se lee, es la exigencia de que el morenista se separe "inmediatamente de su cargo y se someta a las investigaciones pertinentes, sin la protección del fuero político".

"Inzunza está bajo el escrutinio de investigaciones en México y Estados Unidos, que exigen un esclarecimiento inmediato y sin interferencias políticas. El fuero que ofrece su posición como senador no debería ser un escudo para eludir la justicia, sino más bien, debería reforzar la noción de que nadie está por encima de la ley", sostiene el escrito de seis párrafos.

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Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa. Foto: Especial

La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó que como ciudadana y en representación de los mexicanos, existe una preocupación cuando los representantes del pueblo "parecen utilizar sus posiciones para evitar rendir cuentas". "La representación popular no puede convertirse en un refugio frente a la justicia", enfatizó.

Asimismo, la extitular del SNA hizo un llamado para que el Senado de la República tome las medidas necesarias y garantice que el sistema de justicia "opere sin trabas ni excepciones", ya que, aseguró, la honestidad y la transparencia en el gobierno son los principios fundamentales de la democracia y "deben ser protegidos a toda costa".

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"Es alarmante que en situaciones donde se requiere transparencia y responsabilidad, se vean involucrados mecanismos que pueden obstruir un debido proceso. La confianza en nuestras instituciones democráticas se ve erosionada cuando sus miembros no se enfrentan a las mismas leyes y escrutinios que el resto de la población", subrayó.

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Vania Pérez, extitular del SNA. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En la petición, Pérez Morales convoca a todas las y los ciudadanos a que se unan a la causa y coloquen su firma para que de esta manera "refuercen" la exigencia de un sistema justo y equitativo para todas y todos.

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"Únase a nosotros en exigir que Enrique Inzunza Cázarez, en quien una vez depositamos nuestra confianza, ahora haga lo correcto, enfrente las investigaciones adecuadamente y muestre un verdadero compromiso con la legalidad y la ética", agregó.

Cabe destacar que apenas el pasado 26 de agosto, el senador Enrique Inzunza anunció por medio de redes sociales su separación del grupo parlamentario de Morena para ser senador independiente, esto, a 4 meses de que fuera acusado, junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 8 funcionarios más, de tener vínculos con "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.

En repetidas ocasiones, el morenista ha rechazado solicitar licencia ante el Senado pese a que tampoco se presentó a las sesiones legislativas desde el pasado 29 de abril cuando Estados Unidos anunció los señalamientos contra el exsecretario de Gobierno con Rocha Moya.

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