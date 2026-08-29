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Culiacán. - El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, pidió a la población vigilar a sus pacientes, sobre todo adultos y diabéticos con heridas expuestas, ante los dos primeros casos de gusano barrenador en humanos validados en Sinaloa municipio y en El Rosario.
Sólo hace más de diez días se confirmó en la zona de la comunidad del Campo El Diez, en la salida sur de Culiacán, un primer contagio en un perro, por lo que brigadas de salud, con personal de Vectores, recorrieron el lugar para evaluar la zona y se dio orientación y capacitación a la población.
En relación a los recientes casos de gusano barrenador en personas, de tres casos sospechosos que se tenían, con estudios de laboratorio se descartó que un paciente, vecino de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, presentaba un contagio de esta naturaleza.
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Sobre los dos restantes, en el caso de los municipios de Sinaloa y El Rosario, se confirmó que las personas afectadas reciben atención médica y se mantienen estables, pero se les mantiene bajo vigilancia del sector salud.
Ante estos primeros casos, el Secretario de Salud recomendó a la población que en los casos de adultos, algunos de ellos con diabetes, deben vigilar que estos no tengan heridas expuestas en su cuerpo, deben atenderlos a fin de evitar que estos se conviertan en víctimas de los insectos que les depositan sus huevecillos.
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Con el primer caso que se presentó en un canino hace más de diez días, González Galindo explicó que se debe tener mucho cuidado en los hogares que tienen mascotas, sobre todo en el tema de la higiene y protección animal.
El funcionario informó a la población que la mosca puede desplazarse a grandes distancias y depositar sus huevecillos en heridas de los animales e incluso de personas, por lo que es importante mantener una adecuada higiene y vigilancia de cualquier lesión.
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