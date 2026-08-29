El gobierno federal instaló el Consejo Técnico-Científico de la Estrategia Nacional contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) para fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales en favor de la ganadería, el sustento de millones de familias productoras y el abasto nacional de alimentos.

Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) llevaron a cabo la instalación del Consejo Técnico-Científico, el cual fortalecerá la coordinación interinstitucional, la operación territorial, las campañas de comunicación y concientización, la cooperación internacional y la investigación y transferencia de tecnología.

Entre las líneas prioritarias de investigación se encuentran el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y diagnóstico, la detección temprana de casos, el análisis de la dinámica poblacional de la plaga, la evaluación y desarrollo de nuevos métodos de prevención, control y erradicación, estudios de genética y biotecnología, el desarrollo de tecnologías y herramientas de inteligencia artificial.

En una reunión híbrida, realizada en la sede de la Secihti, funcionarios e investigadores ratificaron su compromiso de fortalecer la estrategia que opera Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desde hace casi dos años.

Durante la sesión, el representante del equipo técnico de la dependencia, Víctor Arrazate Argueta, destacó que la estrategia pasará de un esquema de atención basado en un Dispositivo Nacional de Emergencia, a una campaña nacional para su control y erradicación en las 32 entidades federativas.

Arrazate Agueta resaltó el papel del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) como instancia responsable de la operación de la campaña sanitaria nacional —en coordinación con los gobiernos estatales y los Comités de Fomento y Protección Pecuaria— mediante acciones permanentes de vigilancia epidemiológica, capacitación, notificación de casos, control de la movilización animal e implementación de medidas sanitarias.

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