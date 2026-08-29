Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron un cateo en un domicilio en Iztapalapa donde capturaron a una mujer y aseguraron 100 tubos con marihuana.

Luego de varias denuncias ciudadanas sobre la presunta venta de droga, policías realizaron vigilancias y trabajos de inteligencia en los que se identificó un departamento en el que al parecer se comercializaba droga.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo una orden de cateo.

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El dispositivo se realizó en la Calle 3, de la colonia Chinam Pac de Juárez, donde se detuvo a una mujer de 38 años, también se aseguraron 100 tubos de vidrio con marihuana y una báscula gramera.

La mujer ya fue presentada ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

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El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de policías.

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