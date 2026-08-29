Durante la Quinta Reunión Plenaria de los Legisladores Federales del PRI, el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Manuel Añorve Baños, destacó que rumbo a 2027 el partido debe mantener la unidad, recuperar la cercanía territorial y demostrar con resultados que existen alternativas de gobierno capaces de responder a las necesidades de las familias mexicanas.

Afirmó que estos trabajos han permitido ampliar la visión del PRI sobre los retos nacionales y fortalecer una agenda con experiencia de gobierno, análisis especializado y propuestas legislativas.

Reconoció la importancia de analizar experiencias de gobierno, seguridad y participación política para fortalecer la agenda legislativa y construir propuestas rumbo al proceso electoral de 2027.

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Legislador Manuel Añorve participa en la Quinta Reunión Plenaria de legisladores del PRI (29/08/2026). Foto: Especial

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió la estrategia de seguridad de su administración y destacó que la tranquilidad constituye una condición indispensable para alcanzar calidad de vida, desarrollo y prosperidad.

Expuso que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en seguridad y registra 55 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con los datos presentados durante su intervención.

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Ante ello, el senador Manuel Añorve reconoció al mandatario estatal y afirmó que Coahuila constituye un ejemplo nacional de lo que puede lograrse con unidad, trabajo territorial y gobiernos con resultados.

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El legislador destacó que Manolo Jiménez “tiene la camiseta bien puesta” y subrayó la importancia de mantener la unidad después de las victorias electorales.

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Resaltó la necesidad de fortalecer los comités municipales y mantener un trabajo territorial permanente para construir candidaturas competitivas y de unidad. Consideró que la experiencia de Coahuila demuestra el valor de combinar una gestión gubernamental eficaz con una estructura política cercana a la ciudadanía.

En tanto, el exsecretario particular de la Presidencia de la República, Liébano Sáenz, explicó los factores que pueden impedir que las fallas de un gobierno se conviertan en reclamos ciudadanos y planteó la necesidad de comprender las emociones y percepciones de la sociedad para fortalecer la comunicación política, así como convertir las demandas ciudadanas en una evaluación efectiva de los gobiernos.

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Analizan delito de despojo y feminicidio

En el encuentro también se analizó el delito de despojo, tema expuesto por el especialista Víctor Oléa Peláez, quien alertó sobre la participación de grupos de la delincuencia organizada en este ilícito y sus vínculos con servidores públicos.

Explicó que la legislación contempla agravantes cuando el despojo se comete en grupo, contra personas mayores de 65 años o con discapacidad, mediante documentos falsos, suplantación de identidad o con participación de servidores públicos.

Ante este escenario, planteó el fortalecimiento de las facultades de las policías ante casos de flagrancia, con el propósito de evitar que las víctimas recurran a la justicia por propia mano.

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En materia de feminicidio, Luis Enrique Pereda Trejo presentó un análisis de la iniciativa presidencial de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada el pasado 22 de julio.

Señaló que la creación de una nueva legislación no garantiza por sí misma mejores resultados si persisten las deficiencias en las fiscalías.

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Advirtió sobre la necesidad de contar con más policías de investigación, peritos, personal forense, laboratorios, bases de datos e infraestructura, así como presupuestos suficientes para combatir la impunidad.

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En la ponencia sobre alianzas y coaliciones, Jorge Alberto Medellín Pino abordó los desafíos que enfrentará la oposición rumbo a 2027, ante una elección con alrededor de 15 mil cargos en disputa.

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El análisis de “Perspectivas y oportunidades legislativas”, a cargo de Arturo Ramos Sobarzo permitió revisar los retos que enfrentará el Poder Legislativo y las áreas de oportunidad para fortalecer el trabajo parlamentario.

A su vez, Mario Puente Raya abordó la sanidad e inocuidad agroalimentaria, un tema estratégico para la protección de la producción nacional, la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.

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