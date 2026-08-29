San Diego, California.- En febrero de 2025, dos mujeres originarias de Oaxaca resultaron lesionadas al caer del muro fronterizo de Ciudad Juárez, en su intento de llegar a Estados Unidos a cumplir “el sueño americano”.

De acuerdo con la embajada estadounidense en nuestro país, más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo de Estados Unidos con México en 2025, mientras que los "polleros” y “coyotes” engañan a las personas con cruzarlas usando todo tipo de “estrategias” como escaleras.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, la Patrulla Fronteriza sector San Diego explicó cómo los traficantes de personas usan escaleras hechas por ellos mismos, con materiales que ponen en riesgo la vida de las y los migrantes.

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Podridas, con ganchos y cinta de aislar, así son las escaleras para cruzar migrantes en la frontera de México y EU (29/08/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

El agente Gerardo Gutiérrez, oficial de Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza de San Diego, mostró cómo estas escaleras están podridas, son reforzadas con cinta de aislar y tienen ganchos en las puntas para colocarlas en el muro de casi 10 metros.

“Cuando llegan a lo alto del muro, les dicen a las personas que se avienten o se deslicen porque del otro lado no les ponen escaleras. Entonces los traficantes dicen: ‘nosotros ya cumplimos con pasarlos'”, comenta.

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“Lo que están haciendo que haga la gente es que ya que estén de este lado, que se resbalen. Entonces les ponen escalera del otro lado para subir, pero para bajar les dicen que se resbalen”, detalla el agente Sarabia.

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Migrantes esperan junto a un muro fronterizo tras cruzar desde México cerca de Yuma, Arizona. Foto: AP

Los agentes señalan que los “polleros” también se auxilian de una simple soga para colocar la escalera, que también se rompe al momento que quienes intentan cruzar el muro van escalando.

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“Es una situación muy cruel, muy peligrosa en la que ponen a los migrantes. Entonces el mensaje es: No lo hagan, porque si cruzan pueden lesionarse, aparte de que ahora, más que nunca, la zona fronteriza está asegurada y es más segura que nunca”, dice el agente Gutiérrez.

La Patrulla Fronteriza ha observado que los traficantes de personas no desisten de usar cualquier método para cruzar migrantes pues a lo largo de este tramo fronterizo se han encontrado piezas de metal oxidado, alambres e incluso telas amarradas.

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Así como las dos mujeres que cayeron del muro fronterizo, decenas de personas son trasladadas a hospitales para recibir atención especializada del lado mexicano.

En este caso, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en un operativo, agentes del Grupo Beta, en coordinacion con autoridades de Ciudad Juárez y del gobierno estatal, auxiliaron a las dos connacionales tras sufrir la caída en el marcador 000-039 del muro.

El INM señaló que la acción se realizó tras una llamada de emergencia al 911 por parte de la Patrulla Fronteriza, "solicitando ayuda para asistir a las mujeres que habían sufrido una caída en su intento por cruzar a Estados Unidos".

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