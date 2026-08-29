Aunque en el mercado existen productos especializados para la limpieza del auto, puede suceder que se te agoten y necesites una limpieza de emergencia. En este caso, compuestos como el vinagre blanco ayudan a limpiar diversas superficies del habitáculo.

Además de económico, cuenta con propiedades desinfectantes, desengrasantes y neutralizantes, lo que permite remover malos olores, restos de aceite, comida y otras partículas que quedan atrapadas con el uso cotidiano.

¿Qué tan recomendable es usar vinagre blanco para limpiar el auto?

De acuerdo con un artículo de Healthline, el vinagre blanco se compone de alrededor del 5% de acidez, proveniente del ácido acético, que le confiere la capacidad de desprender suciedad, grasa y hasta depósitos minerales. También es posible combinarlo con agua para crear soluciones de limpieza sencilla.

Otra de sus ventajas es que, al ser transparente, no deja residuos ni manchas Y si bien comúnmente su uso se asocia con el aseo del hogar, en ciertos componentes de los vehículos puede ser aliado cuando no se tiene tiempo de ir a un autolavado.

Eso sí, es importante emplearlo con los métodos adecuados; debido a su acidez, este producto puede dañar ciertos acabados y materiales. Por eso, antes de utilizarlo es preferible hacer una prueba en una zona poco visible.

Las ópticas de los faros del auto también pueden limpiarse con vinagre blanco. Foto: Freepik

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5 hacks de limpieza para autos con vinagre blanco

1. Limpieza de los cristales

En un recipiente, mezcla vinagre blanco con agua y aplícalo sobre un paño o con un atomizador en los vidrios. Limpie de manera gentil y remueve los residuos con otro paño de microfibra seco.

2. Elimina marcas de agua

En temporadas de lluvia, tanto la carrocería como el habitáculo pueden resultar salpicados. En este caso, prepara una mezcla de una cucharada de vinagre blanco con tres de agua; posteriormente, viértela sobre un paño limpio y remueve las manchas con movimientos circulares.

3. Contra los malos olores

Si el habitáculo desprende olores desagradables, una solución en partes iguales de vinagre blanco con agua puede ayudarte a combatirlos. Lo único que debes hacer es evitar empapar componentes eléctricos, los recubrimientos de tela y las aplicaciones de cuero.

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4. Arranca las manchas de grasa

En superficies resistentes, un par de gotas de vinagre blanco con agua pueden ser suficientes para remover la suciedad y la grasa. De manera particular, se recomienda emplearlo en los espejos, las ópticas de los faros, rines de metal y piezas de plástico grueso.

El vinagre blanco puede quitar los restos de minerales de la carrocería. Foto: Pixabay

5. Piezas de goma relucientes

Por último, la solución de vinagre blanco diluido en agua es auxiliar para la limpieza de las piezas de goma, por ejemplo las ubicadas en el parabrisas, puesto que arranca el polvo y la tierra. Un efecto similar produce en las llantas del auto.

En cualquiera de estos hacks, es importante rebajar el vinagre blanco y después enjuagar las zonas del vehículo donde fue utilizado para evitar efectos como la resequedad, la opacidad y manchas procedentes de su acidez.

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