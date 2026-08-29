Septiembre no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino que también trae alimentos capaces de darle un giro a tus comidas. Frutas y verduras propias del mes llegan a los mercados con sabores, colores y nutrientes que vale la pena aprovechar.

Si quieres conocer cuáles son las mejores para darle mayor variedad a tu menú, sigue leyendo.

¿Qué frutas comer en septiembre 2026?

Un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca la siguiente serie de frutas del mes para disfrutarse solas o integrarse en platillos, desde desayunos hasta ensaladas y postres:

Granada: En sus granos rojos se alojan nutrientes como fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes; incluirla en la alimentación puede sumar beneficios para la salud cardiovascular.

Manzana: Es una alternativa para esos momentos en los que buscas "picar" entre comidas; consumida con cáscara permite aprovechar mejor su fibra, nutriente clave para mantener un tránsito intestinal adecuado.

Pera: Su aporte de agua y fibra la convierten en una fruta benéfica para completar la hidratación diaria y favorecer la digestión.

Uva: Además de su contenido de agua y carbohidratos naturales, posee compuestos antioxidantes. Y por si fuera poco, suma un toque ácido y dulce a las comidas.

Guayaba: Si hablamos de vitamina C, esta fruta merece toda la atención. Dicho nutriente participa en funciones clave del organismo, como el desempeño del sistema inmunitario y la producción de colágeno.

Tuna: Una opción fresca para aprovechar durante la temporada. Su composición incluye agua, fibra y compuestos antioxidantes.

Durazno: Su sabor dulce permite disfrutarlo solo o incorporarlo en postres; también es fuente de agua, fibra y vitamina C.

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¿Qué verduras comer en septiembre 2026?

Por otra parte, en la lista de verduras para disfrutar en septiembre destacan opciones como:

Calabacita: Ligera y fácil de combinar, además que aporta agua, fibra, vitamina C y potasio. Consúmela salteada, asada, rellena o en sopas y guisados.

Chile poblano: Más allá de darle un toque picosito a recetas como los chiles en nogada, es un alimento abundante en vitamina C.

Jitomate: Su característico color rojo viene acompañado de licopeno, compuesto antioxidante que protege a las células del daño oxidativo.

Elote: Sus granos proporcionan carbohidratos, fibra y vitaminas del grupo B. Entre sus principales beneficios se encuentra la producción de energía.

Pepino: Su contenido de agua lo hace un alimento refrescante, al mismo tiempo que contiene fibra y micronutrientes.

Haz espacio en tu menú, porque septiembre llega acompañado de alimentos para probar de diferentes maneras. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo aprovechar los alimentos de septiembre en tus comidas?

Aprovechar los alimentos de septiembre no significa cambiar por completo lo que comes, sino encontrar recetas sencillas para incorporarlos. A continuación, te presentamos 5 ideas:

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Llévalos al desayuno: Frutas como la manzana, pera o durazno se pueden acompañar avena, yogur o cereales, creando un platillo con diferentes sabores y texturas. Experimenta con tus ensaladas: La granada, manzana, pepino y jitomate permiten crear combinaciones de sabores dulces y frescos, sin necesidad de pasar horas en la comida. Aprovecha las verduras como acompañamiento: La calabacita y el elote pueden cocinarse asadas, salteadas o al horno para complementar alimentos como las proteínas. Snacks: Las frutas combinadas con mantequilla de maní pueden ser un snack para controlar el hambre entre comidas. Jugos y licuados: Aptos para el desayuno, sobre todo en esos días donde tienes que salir corriendo de casa y necesitas un alimento exprés.

Septiembre tiene sus propios sabores y lo mejor es que estas frutas y verduras se encuentran a precios más bajos, que comparado a otras temporadas.

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