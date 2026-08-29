¿Te llaman y nadie contesta? Si después de responder se escucha un silencio incómodo y tras unos segundos de permanecer en línea cuelgan, ten cuidado porque podría tratarse de una llamada automática.

Aunque es probable que alguien se haya equivocado al marcarte, si recibes este tipo de comunicaciones con frecuencia es mejor que tomes precauciones porque son utilizadas por ciberdelincuentes. Aquí te explicamos por qué.

¿Qué son las llamadas automáticas?

Estas llamadas provienen de sistemas computarizados, que las realizan de manera masiva. Originalmente, fueron creadas para servir a las empresas y centros de atención en campañas publicitarias o para encontrar posibles clientes.

Cuando una persona responde, dicho sistema intenta conectar la llamada con algún operador disponible y en caso de que no lo haya, se activan unos segundos de silencio y después la comunicación termina.

Detrás de las llamadas automáticas no siempre hay una persona tratando de contactarte, sino que pueden ser mensajes pregrabados e incluso un simple sistema que detecta números telefónicos activos.

Las llamadas automáticas también pueden ser mensajes pregrabados. Foto: Pexels

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¿Cuáles son los riesgos de las llamadas automáticas?

Si bien existen sistemas computarizados que operan de manera legítima, expertos en seguridad advierten que también pueden ser usadas por ciberdelincuentes para cometer fraudes y estafas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, a esta práctica se le conoce como spoofing telefónico y consiste en suplantar el número de empresas confiables, como bancos o compañías de telecomunicaciones, para robar información de las víctimas.

Entre los datos vulnerados se encuentran:

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Nombre, medios de contacto, ubicación, números de cuenta, etcétera.

Grabación de voz para autorizar trámites o servicios falsos a nombre de la víctima

Claves o códigos de verificación de aplicaciones, si te contacta un supuesto asesor

Si por accidente respondes una de estas llamadas, no caigas en pánico. El verdadero aparece cuando continúas la conversación, cuando proporcionas datos confidenciales o cuando sigues instrucciones sin verificar.

Además, es importante mencionar que los ciberdelincuentes pueden recurrir a historias falsas para ocasionar miedo y preocupación en las víctimas, logrando manipularlas para que compartan su información personal.

Y de igual manera, pueden buscar una respuesta rápida para pedirles dinero.

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Desconfía de las llamadas que te piden información personal. Foto: Pexels

¿Cómo protegerte de las llamadas automáticas?

Aunque no siempre es posible evitar las llamadas automáticas, existen diferentes medidas que puedes tomar para reducir las probabilidades de caer en un fraude:

Registro Público para Evitar Publicidad de Profeco: este mecanismo permite registrar tu número para dejar de recibir publicidad no deseada mediante llamadas y mensajes.

Bloquea los números que no conozcas, sobre todo si te llaman de manera insistente.

Activa el filtro de llamadas spam en Android. En iPhone se bloquean de manera automática.

Si te indican que la llamada proviene del banco, cuelga y comunícate directamente con la institución para verificarlo.

No compartas información confidencial por llamadas y mensajes.

Usa la verificación en dos pasos de tus apps bancarias.

Desconfía de llamadas donde te prometan ofertas o premios inesperados.

¡Ya lo sabes! La próxima vez que contestes una llamada y no recibas una respuesta del otro lado, que no te gane la curiosidad y evita seguir la plática.

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