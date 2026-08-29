Elementos de las fuerzas federales asestaron un golpe a la sustracción ilegal de combustible tras detectar una operación de ordeña de hidrocarburo en la ranchería El Habanero, dentro del municipio de Cárdenas.

La intervención de las autoridades permitió asegurar una toma clandestina conectada directamente al oleoducto de 20 pulgadas Paredón-Habanero, justo en un predio ubicado en el kilómetro 7+800, en la zona limítrofe con Huimanguillo.

En el sitio de la detección, el personal federal aseguró una pipa con capacidad para 20 mil litros y placas de circulación del estado de Chiapas, la cual era empleada para el traslado del hidrocarburo extraído.

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Asimismo, se incautó diverso equipo utilizado en el proceso ilícito, entre el que destaca una válvula de fabricación artesanal instalada en la tubería, 400 metros de manguera negra, 15 metros de manguera roja de alta presión y seis conexiones rápidas.

Tanto el camión cisterna como el material decomisado y la toma clandestina fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables de este delito.

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