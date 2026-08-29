Donovan Carrillo, el gran patinador sobre hielo olímpico mexicano, finalista en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y Milano Cortina 2026, estará en CDMX protagonizando Passio Live, una gala de patinaje artístico producida por él, en compañía de invitados internacionales.

¿Cómo será la gala de patinaje Passio Live con Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, trae su pasión por el patinaje sobre hielo a esta exhibición. A través de la gala, busca acercar al público al deporte y demostrar que nuestro país puede crear espectáculos de talla mundial.

Passio Live es estelarizado por Donovan Carrillo y cuenta con invitados especiales. Foto: Instagram @passiolive

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Passio Live se estrenó en abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y próximamente tendrá una función en CDMX.

Con una mezcla de arte, técnica y música, los invitados que en esta ocasión lo acompañarán son:

Valentina Plazas y Maximiliano Fernández: pareja estadounidense con raíces latinas que ha conseguido medallas en el circuito Challenger y en otras competencias internacionales.

Violetta Afanasieva: referente internacional del espectáculo sobre hielo y reconocida por sus rutinas con hula hoops que combina precisión y presencia escénica.

Andréa Montesinos: exponente del patinaje artístico en México, quien ha sido campeona nacional y cuenta con prestigio internacional.

Andréa Atrain: representante activa de México en distintas competencias mundiales.

Olga Mikutina: ha sido 5 veces campeona en Austria y 2 veces en Juegos Olímpicos.

Rutinas creativas, giros y saltos te esperan en Passio Live. Foto: Instagram @passiolive

¿Cuánto cuestan las entradas para la gala de patinaje de Donovan Carrillo?

Ya puedes ir comprando tus boletos para Passio Live. Hay diferentes opciones para que nadie se quede sin ver en acción a Donovan Carrillo:

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Passio XP Elite: $6,500

Passio XP VIP: $5,000

Platino: $3,500

Oro: $2,500

Plata: $1,200

Bronce: $1,000

Las entradas Passio XP Elite y Passio XP VIP incluyen una convivencia con los patinadores después de la gala, además de una bolsa de regalo con coleccionables.

Y tanto estos boletos como el Platino cuentan con ubicación en zonas dentro de la pista de hielo.

La gala de patinaje artístico de Donovan Carrillo ofrece diferentes boletos. Foto: Instagram @donovandcarr

¿Cuándo y dónde es el show de patinaje de Donovan Carrillo?

¡Tú y Donovan Carrillo tienen una cita! Esta gala de patinaje artístico se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a las 19:30 horas, en la Pista de Hielo Santa Fe:

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Dirección: Plaza Comercial, Vasco de Quiroga 1800, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Para llegar en transporte público: la opción más rápida es bajar en la estación Tacubaya de las Líneas 1, 7 o 9 del Metro. Posteriormente, toma un RTP con dirección a “Centro Santa Fe”.

Para llegar en automóvil: utiliza Avenida Constituyentes, después intégrate a la Autopista México-Marquesa y sigue por Vasco de Quiroga. El recinto cuenta con estacionamiento de pago.

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