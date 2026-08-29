Cargar el celular es un hábito cotidiano, pero lleno de errores como dejar que la batería baje demasiado antes de volver a enchufarlo. En el día a día podría parecer insignificante; pero cuando se presentan emergencias como un apagón, la situación cambia.

¿Se puede cargar sin luz? La respuesta es sí y con los métodos sencillos que hoy te presentamos.

¿Cómo cargar tu celular cuando no hay luz?

Tanto en iPhone como en Android, Kaspersky y Android recomiendan no cargar la batería por completo, ni dejar que se descargue totalmente. Lo ideal sería mantenerla entre el 80% y el 20%; esto no sólo alarga su vida útil, sino que permite conservar un margen de emergencia cuando se va la luz.

Pero si por alguna razón tu dispositivo se queda sin energía, hay tres fuentes con las que lo puedes alimentar:

Con la computadora

Tu computadora integra puertos de conexión USB-C o Lightning que pueden proveer energía a tu celular. En este caso, tu laptop deberá contar con un buen porcentaje de batería para suministrar al dispositivo.

Lo único que tienes que hacer es conectar el cable del cargador al puerto del teléfono y el otro extremo a la computadora. Toma en cuenta que el proceso es más tardado de lo habitual, puesto que al mismo tiempo se transfiere energía a otros componentes de la laptop como el teclado, el mousse y la pantalla.

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La computadora suministra energía al celular de manera más lenta. Foto: Unsplash

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Con una batería portátil

Este es el método más popular; las baterías portátiles almacenan energía al interior y posteriormente puede ser utilizada para alimentar desde celulares hasta cámaras compactas, incluso de manera simultánea.

Si ya cuentas con una, para emergencias es posible utilizarla; sin embargo, lo ideal es usar una power bank que tenga voltaje compatible con el teléfono. O bien, esto se puede solucionar si integra un puerto inteligente, que detecta la velocidad de carga óptima de manera automática.

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Aproximadamente, la marca Anker indica que una batería portátil suele proporcionar hasta 3 cargas completas con 10,000 mAh. Esa cantidad va a depender de la capacidad del celular y de la pérdida de energía por el calor y la conversión de voltaje en el proceso.

Una batería portátil puede alimentar de energía a varios dispositivos. Foto: Freepik

Con el cargador del auto

Finalmente, este método de carga puede proveer de energía a tu celular durante viajes por la carretera, cuando te quedas atrapado en el tráfico o cuando no tienes luz en casa. Además que resulta práctico y seguro.

La mayoría de vehículos modernos integran puertos de carga que no obligan a usar adaptadores, por lo que lo único que debes hacer es ubicarlo en el tablero del vehículo y enchufarlo. También hay automóviles con soportes de carga inalámbrica en la consola central, entre ellos BYD, Kia y MG Motors.

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No obstante, al igual que con la computadora, los cargadores convencionales del auto tienen menor potencia, haciendo más lento el proceso. Y por lo mismo, no se recomienda usar el teléfono mientras permanece conectado.

Revisa si tu auto cuenta con carga inalámbrica para celulares. Foto: Unsplash

Nunca sabes en qué momento puede haber un corte de luz, por eso es mejor mantener tu celular con el porcentaje de batería recomendado por los expertos.

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