Jerusalén.- Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah, centro de la Franja de Gaza, con el objetivo de abatir a "un comandante del brazo militar de Hamas".

"El terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa", afirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que también dijo haber llevado a cabo medidas para "mitigar el riesgo" para la población civil, como "el uso de munición de precisión y vigilancia aérea".

Fuentes del propio hospital afirmaron que el ataque se efectuó con dos proyectiles disparados por un dron, que causaron varios heridos y daños materiales. Por el momento se desconoce si el ataque provocó víctimas mortales.

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El Ejército israelí aseguró en su mensaje que advirtió el jueves a las autoridades sanitarias de la franja "sobre la prohibición de utilizar las instalaciones médicas con fines terroristas".

"Se dejó claro que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán contra cualquier amenaza si dicha actividad continúa", agrega el comunicado, que no especifica si realizó más advertencias al personal médico del complejo antes de bombardearlo hoy.

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Palestinos desplazados caminan entre viviendas destruidas en Jabaliya, en el norte de Gaza, tras los daños provocados por el conflicto. Foto: EFE

Israel ataca a palestinos y alega que son miembros de Hamas

Además, las fuerzas israelíes mataron a un palestino (aumentando a al menos dos el total de muertos de la jornada) e hirieron a tres más en un ataque dirigido contra un repartidor que se desplazaba en bicicleta en ciudad de Gaza (centro de la Franja), según fuentes del Hospital Al Quds, a donde fueron trasladadas las víctimas.

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El fallecido fue identificado como Raed Adel Mohamad Alyan, de 24 años.

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Esta mañana, el Ejército de Israel ya mató a un palestino al dispararle desde un vehículo blindado en el centro de la Franja de Gaza.

A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza y causando muertos y heridos en sus ataques, también mujeres y niños. Su Ejército suele alegar, en muchos casos sin pruebas, que los ataques se dirigen contra miembros de Hamas.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a mil 313 personas y herido a 4 mil 361 desde el alto el fuego firmado 10 meses atrás.

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Contando los casi tres años de ofensiva en Gaza, la tropas israelíes han matado a 73 mil 449 personas y causado heridas a 174 mil 472, de una población de alrededor de dos millones de personas.

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