Berlín.- La cifra de muertos en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 37, informaron las autoridades ucranianas en su más reciente balance.

"Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable", escribió el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en su cuenta de Telegram.

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Agregó que las labores de los equipos de rescate y de todos los servicios pertinentes continúan en el lugar de la tragedia. El ataque es uno de los más letales en el país en lo que va de año.

En un primer recuento, Tkachenko había hablado de 27 muertos, aunque advertía que esa cifra no era definitiva, y de 42 heridos de diversa gravedad, entre ellos 4 niños.

Además, cerca de 400 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.

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Paralelamente se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo una explosión.

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De momento se tiene constancia de unos 50 edificios de viviendas que han sufrido daños de diversas gravedad, añadió.

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Inaceptable y negligente, almacenar armas cerca de viviendas: Zelensky

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó de "inaceptable" y de negligencia que se haya vuelto a producir una tragedia como la de este viernes.

Tras lo ocurrido el pasado 6 de julio en Vishneve, cerca de Kiev, en la que nueve personas murieron y más de 280 viviendas resultaran dañadas después de que a un ataque ruso siguiera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, "otro crimen similar es absolutamente inaceptable", dijo en un discurso a la nación.

"Es una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente", denunció al referirse a lo ocurrido el viernes en el distrito de Bucha.

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"El primer impacto se produjo en un lugar de almacenamiento de munición que, sin duda, no debería haber estado allí. Almacenes de las Fuerzas de Defensa", recriminó a los responsables.

En ese sentido el mandatario ucraniano advirtió que "quienes hayan permitido que esto ocurriera, deben rendir cuentas por sus decisiones".

"Existen normas claras: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se extraerán las conclusiones pertinentes", aseguró.

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En un incidente similar en Vishneve, en la región de Kiev, el 6 de julio pasado, nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, lo que causó daños, además, en más de 280 viviendas.

"En el quinto año de una guerra a gran escala, no podemos permitir que se repitan tragedias como la ocurrida en Vishneve y esta otra en el distrito de Bucha", escribió Tkachenko, quien agregó que el domingo ha sido declarado día de luto en la región de Kiev por las víctimas de este ataque ruso.

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