No todos los secretos de belleza se encuentran en el estante de una tienda, algunos pueden estar escondidos entre los productos que tenemos a la mano en casa y que se pueden integrar al skincare.

Sin embargo, antes de darles un lugar en nuestra rutina, es importante conocer para qué sirven y cómo actúan sobre la piel. Hoy en particular te hablamos sobre el aceite de coco con bicarbonato.

¿Para qué sirve usar aceite de coco y bicarbonato en la piel?

Estos dos ingredientes tan distintos pueden terminar compartiendo el espacio en una rutina de belleza.

El aceite de coco y el bicarbonato de sodio son protagonistas de decenas de trucos caseros. Principalmente, en la piel pueden actuar como un exfoliante físico para remover las células muertas que se acumulan.

Sin embargo, sus beneficios van mucho más allá:

Mejor textura: Este efecto es el resultado posterior a la exfoliación. Al retirar la células de la superficie, la textura puede percibirse temporalmente más uniforme y suave. Aunque es importante mencionar que no significa una renovación profunda en la dermis.

Hidratación al instante: El aceite de coco es un emoliente natural, lo que le da la capacidad de mantener el agua en la piel y darle un brillo intenso, sobre todo en zonas como los codos y las rodillas.

Parece una mezcla sencilla, pero el aceite de coco con bicarbonato ofrece beneficios más profundos en la piel. Foto: Pixabay

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¿Cómo usar aceite de coco con bicarbonato en la piel?

El secreto para obtener esos beneficios s saber dónde y cómo aplicar el aceite de coco con bicarbonato.

Para hidratar

Un artículo de la dermatóloga Jane Wu, publicado en la Cleveland Clinic, explica una forma es usar la mezcla después del baño, especialmente en zonas del cuerpo que suelen necesitar un extra de hidratación.

Para exfoliar

Si se quiere emplear como exfoliante casero, basta con tomar una pequeña porción y untarlo con movimientos circulares sobre la piel de los codos, talones, rodillas, hombros y espalda.

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¿Qué pieles deben evitar el bicarbonato con aceite de coco?

No todos los tipos de pieles son aptos para usar esta mezcla, ya que podría ocasionar efectos negativos o indeseados:

Piel grasa: La dermatóloga Jane Wu explica que es un producto comedogénico, lo que significa que puede favorecer la obstrucción de los poros. Por eso, su uso tampoco se recomienda en la cara.

Piel con acné: Si los granitos, puntos negros o puntos blancos aparecen con frecuencia, conviene mantener este combo fuera de la rutina. Los expertos de la Cleveland Clinic advierte que el aceite de coco obstruye los poros y favorece brotes de acné; mientras que la American Academy of Dermatology alerta sobre su uso como exfoliante al irritar la dermis.

Piel sensible: Aquí, el dermatólogo Ramone F. Williams de la American Academy of Dermatology destaca que productos abrasivos como el bicarbonato de sodio ocasionan enrojecimiento en la piel.

No debes usar aceite de coco con bicarbonato si tu piel tiene tendencia al acné. Foto: Unsplash

En el skincare, repetir un paso varias veces no garantiza una piel más bonita. Por eso, el primer paso de tu rutina debe ser verificar si puedes beneficiarte de esta mezcla y luego consultar con un profesional si su uso es seguro para ti.

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