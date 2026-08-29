[Publicidad]
El balance oficial y provisional de muertos en Nepal por el alud del miércoles subió a 675, según un nuevo balance facilitado este sábado por la autoridad de gestión de desastres.
El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 fallecidos. En la vecina China, las autoridades dieron cuenta por el momento de siete muertos en la región del Tíbet, con lo que el total sumando ambos países es de 682 muertos.
Cerca de 3 mil personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2 mil 426 en Nepal.
Lee también VIDEOS: Así rescatan a personas sepultadas por lodo de riada en Nepal; más de 13 mil agentes participan en labores de búsqueda
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Ataque ruso contra almacén de munición cerca de Kiev deja 37 muertos; es uno de los más letales del año
Estados
Hombres armados irrumpen en Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, hacen disparos y queman ring; suspenden función de boxeo con influencers
Techbit
¿Qué pasa si cargas tu celular toda la noche?
De última
Cómo hacerte el "delineado invisible" para destacar tus pestañas
Destinos
Disney Cruise Line regresa a Nueva York y anuncia nuevas rutas por el Caribe, México y Panamá
Educación
Vacaciones, visitas familiares y más: para qué sirve realmente la visa americana de turista B1/B2
Showbiz
Heidi Klum deslumbra con diminuto bikini lila de hilo en destino paradisíaco
Deportes
“Sería un honor”: Canelo Álvarez no descarta pelear en el Estadio Azteca tras invitación de Emilio Azcárraga