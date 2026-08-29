El balance oficial y provisional de muertos en Nepal por el alud del miércoles subió a 675, según un nuevo balance facilitado este sábado por la autoridad de gestión de desastres.

El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 fallecidos. En la vecina China, las autoridades dieron cuenta por el momento de siete muertos en la región del Tíbet, con lo que el total sumando ambos países es de 682 muertos.

Cerca de 3 mil personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2 mil 426 en Nepal.

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