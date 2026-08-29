¿Te gustan los elotes con mayonesa, queso y chile o eres más de esquites con limón? Si te encanta este antojo, no puedes perderte la Feria Nacional del Elote 2026 al sur de la Ciudad de México.

Aquí vivirás una experiencia gastronómica acompañada por un espectáculo tradicional de la Guelaguetza. En Destinos te decimos cuándo será y qué habrá.

¿Qué habrá en la Feria Nacional del Elote 2026?

El elote no es protagonista de este evento por mera casualidad: el pueblo de San Miguel Topilejo es uno de sus principales productores en la CDMX, por esta razón, la feria también busca difundir el trabajo de agricultores locales.

Tlalpan celebra 39 edición de la Feria Nacional del Elote. Foto: Facebook Corenadr

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Y, si bien los elotes y esquites serán los antojitos estrella de la 39° edición, también hay otros platillos con base en el maíz (o no) que podrás saborear:

Esquites clásicos o acompañados de suadero y tuétano

Quesadillas

Sopes

Huaraches

Tamales

Pambazos

Tlacoyos

Gorditas

Pozole

Chiles en nogada

Desde ya te sugerimos dejar espacio para el postre, también habrá panes y bebidas hechas de maíz.

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De acuerdo con información de la alcaldía Tlalpan, la Feria Nacional del Elote incluirá presentaciones musicales de Mariachi, cumbia, rock y ska.

Y, para rematar, un espectáculo de la Guelaguetza, una muestra de la feria más importante del estado de Oaxaca, con música, danzas tradicionales, indumentaria llamativa y más.

La Feria Nacional del Elote 2026 tendrá presentaciones de danza y actividades familiares. Foto: Facebook Corenadr

¿Cuándo es la Feria Nacional del Elote 2026?

Esta feria puede ser parte de tus planes para celebrar el mes patrio, del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre. Las actividades comenzarán de 11:00 a 20:00 horas.

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En el pueblo de San Miguel Topilejo, las actividades se realizarán en el Auditorio Ejidal y el Predio Comunal.

Para llegar:

En automóvil: toma la carretera Federal México-Cuernavaca hasta San Miguel Topilejo y dirígete hacia avenida Cruz Blanca. Ahí encontrarás las sedes.

En transporte público: baja en la estación "El Caminero" de la Línea 1 del Metrobús y en la zona del paradero toma un autobús o camión hacia Topilejo.

La entrada es gratis, pero te recomendamos llevar dinero en efectivo para tus antojos.

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Tu fin de semana monchoso te espera en la Feria Nacional del Elote 2026.

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