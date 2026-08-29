Katmandú.- Nepal comenzó este sábado a sepultar los cadáveres no identificados recuperados del río Trishuli tras las devastadoras inundaciones, citando riesgos para la salud pública debido a que los restos se han descompuesto hasta un punto en que la identificación visual ya no es posible.

El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río.

Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

Lee también Van 675 muertos por riada en Nepal; 3 mil personas están desaparecidas

Los cuerpos y restos humanos recuperados de las orillas del río y almacenados en diversas instalaciones se han deteriorado significativamente, lo que imposibilita la identificación a simple vista, señaló Pathak.

La Policía decidió sepultar los cuerpos no identificados y no reclamados al amparo de la Directiva de Gestión de Cuerpos No Identificados y No Reclamados de 2026, como una medida de emergencia para evitar una mayor descomposición y garantizar una disposición segura, digna y legal.

[Publicidad]

Víctimas de inundación en Nepal. Foto: AFP / R. Satish BABU

Tomarán muestras de ADN a cadáveres

Se tomarán muestras de ADN de todos los cadáveres antes de ser enterrados, al tiempo que se mantendrán registros detallados mediante números de identificación únicos, según la Policía.

El lugar elegido para la sepultura es un área abierta en Devghat, en el centro de Nepal.

A cada cuerpo se le ha asignado un número de identificación único grabado en una placa de acero, lo que permitirá a los familiares localizar y exhumar los restos en caso de que los análisis de ADN confirmen posteriormente una coincidencia, explicaron las fuentes policiales.

[Publicidad]

La medida se produce mientras las autoridades continúan recuperando cuerpos del río Trishuli tras la riada que devastó zonas del norte de Nepal el miércoles, en una tragedia que deja un balance de 682 muertos entre Nepal y la región china del Tíbet, así como cerca de 3 mil personas en paradero desconocido.

Lee también Papa León XIV envía ayuda económica a Nepal; será para bienes de primera necesidad y centros de acogida para desplazados

El cuerpo de una víctima de una inundación repentina yace en el suelo a orillas del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto: AP

Nepal rectifica y permite asistencia extranjera limitada para rescates

Nepal rectificó su decisión de mantener fuera de las zonas afectadas por la riada a los equipos internacionales de búsqueda y rescate, y permitirá la llegada de especialistas extranjeros para operaciones en túneles, identificación forense y pruebas de ADN.

[Publicidad]

El gobierno había asegurado el miércoles que los equipos nepalíes tenían capacidad suficiente para asumir las labores de rescate, pero tres días después cambió de posición tras recibir peticiones de países con ciudadanos entre los desaparecidos.

"Recibimos una petición de la comunidad internacional para permitir al menos la entrada de equipos de búsqueda y rescate porque también hay ciudadanos de esos países desaparecidos en las inundaciones", dijo el ministro de Exteriores, Sishir Khanal.

"Estamos permitiendo un número limitado de expertos en determinadas áreas", añadió.

[Publicidad]

Tras una evaluación del Centro Nacional de Gestión de Desastres, un comité interministerial autorizó la llegada de especialistas de India, China, Australia y Corea del Sur con experiencia en rescates en túneles, análisis de ADN y exámenes forenses.

Lee también Calentamiento global aumenta riesgo de desastres naturales como el de Nepal

Uno de los principales desafíos está en los proyectos hidroeléctricos golpeados por la riada, donde 933 trabajadores y empleados continúan sin ser localizados, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

[Publicidad]

En varios de esos complejos, el agua y los corrimientos de tierra bloquearon accesos y dejaron túneles cubiertos por barro, roca y restos de estructuras, mientras Nepal reconoce que carece de parte del equipamiento y la experiencia necesarios para algunas de esas operaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc