El pasado 26 de agosto, una mujer en Atlanta identificada como Brittany Hudson fue condenada a más de 16 años de prisión tras ser declarada culpable de organizar un fraude millonario contra Amazon.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, la estafa alcanzó los "10 millones de dólares en tan solo unos meses".

De acuerdo con los funcionarios de los Estados Unidos, "Hudson era dueña de un negocio que contrataba con Amazon y tenía una relación con Kayricka Wortham, quien trabajaba como gerente de operaciones en el almacén de la empresa en Smyrna, Georgia".

Tras ir a juicio; un jurado declaró culpable a Hudson, mujer que realizo el fraude, el 13 de marzo de 2026. Foto de Istock

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El expediente señala que entre enero y junio de 2022, la pareja engañó a algunos trabajadores para que agregaran vendedores falsos al sistema de la compañía, dijeron las autoridades.

Seguido de esto, enviaron facturas falsificadas que mostraban que los falsos vendedores habían proporcionado a Amazon varios bienes y servicios.

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De modo que, por el cargo que poseía Wortham en la empresa, pudo aprobar sin preocupación alguna las facturas, transfiriendo 9.4 millones de dólares a cuentas bancarias que la pareja y otros coconspiradores poseían.

Hudson fue condenada a 16 años en prisión

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¿En qué se gastaron el dinero?

Parte del dinero obtenido mediante el fraude terminó convertido en bienes de alto valor. Según CBS News Atlanta, entre las compras realizadas están:

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Una casa de casi 1 millón de dólares en Smyrna.

Un Lamborghini Urus 2019.

Un Dodge Durango 2021.

Un Tesla Model X 2022.

Un Porsche Panamera 2018.

Una motocicleta Kawasaki ZX636.

Según informes de la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Georgia, en septiembre de 2022, las autoridades federales descubrieron el fraude y acusaron formalmente a la pareja.

Además, a través de la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Georgia en su comunicado de prensa, Rob Donovan, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EU en Atlanta, dijo: "Nuestra oficina sigue siendo firme en nuestro compromiso de descubrir el fraude, proteger a las víctimas y trabajar con nuestros socios en la Oficina del Fiscal de EU para llevar a criminales como este ante la justicia".

Mientras el caso se esclarecía y se esperaba el juicio por el robo a Amazon, Brittany Hudson y Kayricka Wortham se encontraban libres bajo fianza en enero de 2023, y cometieron un segundo fraude con el fin de abrir una discoteca en Atlanta.

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Para lograr que una empresa de franquicias aceptara asociarse con ellas, los fiscales explican que las acusadas mintieron a sus posibles socios comerciales asegurándoles que los cargos en su contra habían sido desestimados, entregándoles estados de cuenta bancarios y documentos judiciales falsificados.

Tras ir a juicio, un jurado declaró culpable a Hudson el 13 de marzo de 2026 y el juez le dictó su sentencia final el pasado miércoles 26 de agosto de 2026, condenándola oficialmente a 16 años y tres meses de prisión.

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Ese mismo mes, a Wortham le sumaron un año más de cárcel por haber falsificado la firma del juez federal, quedando de esta manera con una sentencia de 17 años en total, cerrando así el proceso judicial de ambas.

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