Los Gallos Blancos de Querétaro se reencontraron con el triunfo, después de propinarle una goleada (1-3) a un Atlas que, desesperanzado, terminó con solo diez jugadores en la cancha del Estadio Jalisco.

Después de superar una lesión muscular, Aldo Rocha volvió a la titularidad con Atlas. Sin embargo, lejos de un regreso esperado, el mediocampista rojinegro jaló de la camiseta a Enzo Giménez. El error costó caro porque, después de una revisión en el VAR, bastó para concederle la pena máxima a la escuadra queretana.

Santiago Homenchenko (39') fue el encargado de definir desde los once pasos. Y no conforme, en el segundo capítulo del partido, firmó un doblete (70') después de rematar dentro del área. Imparable, el futbolista uruguayo alcanzó cinco anotaciones divididas entre las seis primeras fechas del torneo Apertura 2026.

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Manuel Capasso recibe una tarjeta roja en el partido entre Atlas y Querétaro - Foto: Imago7

El ánimo de Querétaro no desistió, aún con el autogol que Carlo Adriano García (42') cometió para que Atlas rescatara por unos efímeros instantes el empate. El mediocampista español logró redimirse al concederle un tercer tanto (76') a los Gallos Blancos; mientras, a lo lejos, el estratega Hernán Crespo no pudo hacer más que sacudir la cabeza y cruzarse de brazos.

Peor aún, los rojinegros terminaron el partido con solo diez jugadores. El defensa Manuel Capasso (51') salió expulsado por una dura entrada que dejó en el suelo al lateral Daniel Parra. Inmediatamente, el “Gato” Ortiz le sacó una tarjeta roja que provocó abucheos en el recinto jalisciense.

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La caída de Atlas rompió su seguidilla de tres victorias consecutivas entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, donde quedó eliminado en la Fase de Grupos. Mientras que, en contraste, Querétaro consiguió un triunfo después de una sequía de cinco partidos empatados y perdidos, también entre ambos torneos.

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