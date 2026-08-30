Liga MX: Santos vs Tigres – Jornada 6 – Apertura 2026

Todo está listo para que el Santos y los Tigres se enfrenten en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Los Guerreros y los Felinos miden fuerzas sobre la cancha del Territorio Santos Modelo en un duelo de necesitados.

El equipo lagunero y el universitario se encuentran en los últimos lugares de la tabla, por lo que necesitan urgentemente salir del fondo.

Los de Torreón ocupan el penúltimo sitio de la clasificación con cero puntos, luego de las primeras cinco jornadas.

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Han perdido con el Monterrey, el Atlas, el América, las Chiva y el Puebla en el inicio del torneo,

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En total, han recibido 11 goles y sólo han podido anotar cuatro, por lo que les urge ganar sus primeras unidades en el Apertura 2026.

Por su parte, los Tigres cuentan con cuatro puntos, producto de una victoria (Atlante) y un empate (Atlético San Luis).

Sin embargo, están ubicados en el lugar número 15 de la clasificación, por lo que necesitan comenzar a escalar peldaños.

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De la mano de Víctor Manuel Vucetich, la escuadra de San Nicolás de los Garza buscará retomar el rumbo en el fubol mexicano.

Los dos clubes están necesitados por ganar para acercarse a la zona de la clasificación a la Liguilla.

Cabe resaltar que los Felinos acumulan ocho triunfos consecutivos sobre los Guerreros, es decir, les tienen tomada la medida.

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La última vez que perdieron un duelo de Liga MX ante los de la Comarca Lagunera fue en el Apertura 2021.

Desde entonces, han pasado casi cinco años (noviembre), por lo que la balanza histórica se inclina a su favor.

El partido entre el Santos y los Tigres será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Laytime YouTube.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Santos vs Tigres