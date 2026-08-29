Cuernavaca, Morelos.- El Instituto de Educación Básica (IEBEM) depuso a Cristina Quiroz Vergara como encargada de despacho de la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata”, ante una serie de protestas que surgieron en el seno del alumnado y del personal docente y administrativo de la sección 19 del SNTE.

El IEBEM precisó que Quiroz dejó de ser encargada de la dirección de la escuela rural desde este viernes como parte de la reorganización de las actividades académico-administrativas”, aunque desde hace una semana el personal de la normal con sede en el municipio de Temoac, oriente del estado, se declaró en asamblea general permanente tras denunciar que desde hace más de un año expusieron irregularidades, faltas de respeto y violaciones a sus derechos laborales ante las autoridades educativas sin obtener respuesta.

En un pronunciamiento, difundido por la dirigencia sindical, la plantilla de trabajadores exigió la intervención directa del Poder Ejecutivo estatal para garantizar un ambiente libre de hostigamiento y frenar el uso de las alumnas en disputas internas de la escuela.

Lee también Exigen alto a crímenes de odio en marcha de la Diversidad Sexual en Cuernavaca; acusan omisión institucional

Desde entonces afirmaron que mantendrían las acciones de protesta hasta que el Gobierno del Estado removiera a la directiva y garantizara el respeto a sus garantías sindicales, lo que finalmente sucedió el viernes.

“De manera ordinaria, se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción para garantizar la transparencia y continuidad operativa de la institución.

[Publicidad]

El IEBEM precisa que las actividades escolares y formativas en el plantel continúan desarrollándose con normalidad”, cita el comunicado.

Lee también Regreso a clases: Morelos alista retiro de teléfonos a estudiantes; alumnos deberán depositar dispositivos en contenedores

De esta manera, el gobierno estatal desactivó un paro de labores formalizado por personal docente y administrativo de la Escuela Normal Rural, por el cual exigieron a las autoridades la destitución inmediata de Quiroz Vergara. Maestros y administrativos la señalaron de incurrir en abuso de autoridad, violar la normatividad del Subsistema de Educación Normal y generar un clima de división al utilizar a las estudiantes para confrontar al personal de la institución.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

slr