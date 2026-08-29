Salamanca, Guanajuato.- En la conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el DIF municipal de Salamanca se presentó una muestra gastronómica de pasteles con fotografías de hombres y mujeres que son buscados por sus seres queridos. Las actividades fueron encabezadas por la presidenta del DIF municipal, Eugenia Martínez Carrillo, y el alcalde César Prieto.

Presidenta del DIF municipal, Eugenia Martínez Carrillo, en la muestra gastronómica por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: Especial

Sobre una base se exhibieron los pasteles con los rostros de las personas desaparecidas, y fueron donados a los asistentes.

Asimismo con la presencia de familiares de personas desaparecidas realizaron la inauguración del Árbol de la Memoria en el jardín Xidoo.

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En el árbol colocaron prendas tejidas, algunas que representaban las herramientas de las buscadoras en campo, como palas.

Prendas tejidas de una pala que representa las herramientas de las madres y personas buscadoras. Foto: Especial

La presentación de las imágenes en el alimento generó criticas, luego de que fueron subidas a las redes sociales.

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En el evento se ofreció servicio de buffete.

El evento por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Guanajuato, contó con buffete. Foto: Especial

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El DIF municipal de Salamanca brinda apoyo económico o psicológico a 430 familias que buscan a sus seres queridos.

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Este domingo, colectivos de madres buscadoras marcharán en diversos municipios del estado en la lucha y exigencias al Estado para la búsqueda efectiva de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas o esposos desaparecidos. En Celaya la movilización concluirá en el exterior de la Fiscalía General del Estado.

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