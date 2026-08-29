Colectivos de personas desaparecidas expresaron su preocupación ante el clima de violencia que viven en la búsqueda de sus familiares, tras el ataque armado que sufrió Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de "Voces Unidas por la Vida", en Culiacán, Sinaloa.

"No podemos seguir perdiendo compañeras, no podemos seguir siendo agredidas por el simple hecho de salir a buscar a nuestros desaparecidos", dijo Corazones Unidos por una Misma Causa en redes sociales.

Los colectivos señalaron que el ataque ocurrió en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, "lo que refleja el riesgo latente que enfrentamos las familias".

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"Las familias sabemos que el Estado mexicano tiene obligaciones internacionales y responsabilidades claras: garantizar justicia, protección integral y condiciones seguras para que la búsqueda se realice sin amenazas ni agresiones", escribieron.

Por otra parte, Carlos Castro, líder vocero de la Articulación de Víctimas Unidas, condenó la agresión a Alma Rosa Rojo Medina y acusó que las familias de desaparecidos no cuentan protección. "Condenamos y hacemos responsable al Estado y a la presidenta Claudia Sheinbaum de las agresiones a la compañera", dijo a EL UNIVERSAL.

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"No vemos a la CNDH haciendo una recomendación o pronunciamiento a los ataques de las que somos las familias buscadoras", manifestó.

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Corazones Unidos por una Misma Causa recordó a las madres buscadoras que han perdido la muerte recientemente en la luchas por localizar a sus hijos.

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Lilián Rosario Rodríguez, integrante del colectivo Corazones sin Justicia, fue privada de la libertad y localizada muerta en Elota, Sinaloa , el 30 de agosto de 2022

el 30 de agosto de 2022 María de los Ángeles Valenzuela, activista que desapareció el 14 de octubre de 2025

Rubí Patricia Gómez Tagle, de “Sabuesos Guerreras”, asesinada en febrero del 2026 y quien buscaba a su hijo Édgar Daniel López

"¡Ya basta! No buscamos problemas, buscamos a nuestros seres amados. No es un delito buscar la verdad y la justicia. No podemos seguir perdiendo compañeras, no podemos seguir siendo agredidas por el simple hecho de salir a buscar a nuestros desaparecidos", pidió y exigió protección.

A este llamado, se sumó la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos Sinaloa y otras colectivas, quienes firmaron un desplegado para exigir el cese de las agresiones contra las buscadoras.

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Hicieron un llamado a las gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Dominguez para no escatimar en esfuerzos para garantizar la seguridad de Alma Rosa Rojo Medina, quien informaron se encuentra estable tras recibir impactos de bala.

"Esta agresión ocurre en un contexto hostil para quienes se dedican a la búsqueda de personas, quienes han recibido constantes amenazas por ejercer su derecho a defender derechos humanos en nuestro estado, azotado desde hace dos años por una ola de violencia desbordada en la capital sinaloense y en gran parte del territorio estatal", denunciaron.

Al desplegado se sumaron: Iniciativa Sinaloa AC, Tacuichamona Mx, Transtornadxs, Disfóricxs y a Contrapelo, Colectivo de Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán Sinaloa; Brigada Estatal de Búsqueda Zona Centro; Armadillos Rastreadores de Sinaloa; Madres Buscadoras Independientes; Se VIHVE; Observatorio Ciudadano de Mazatlán; Colectivo Uniendo Corazones; Colectivo Hasta Encontrarles; Ximena con X Martínez Murillo; Martha Beatriz Vega Ruiz; Micaela González Heras; Carmen Garnica Luna; Marlene León Fontes; Sibely Cañedo Cázarez; Karen Bravo; Belem Angulo; Dignora Valdez, Jesús Bustamante, Rosa Imelda Diaz Neris, Marcos Vizcarra, Alejandro Sicairos.

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bmc