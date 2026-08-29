Caborca, Son. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó sobre la localización con vida y en condiciones de integridad de Osvaldo "N", de 32 años de edad, en Caborca, Sonora.

De acuerdo con los antecedentes integrados en la carpeta de investigación iniciada el 25 de marzo de 2025, se tuvo conocimiento de que Osvaldo, originario de San Luis Río Colorado, se encontraba en situación de calle y posteriormente había sido ubicado en la Casa del Migrante de Caborca, información que fue conocida por su padre, quien se trasladó para localizarlo.

Tras su localización en Caborca, su padre lo trasladó a Puerto Peñasco, donde posteriormente se confirmó su ubicación en la intersección de la calle Adolfo López Mateos y avenida 70, en la colonia San Rafael, quedando establecido que se encontraba con vida.

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En entrevista ante la autoridad ministerial, el familiar manifestó que Osvaldo "N" no fue víctima de ningún delito, por lo que expresó su voluntad de que no se continúe con las investigaciones relacionadas con el reporte de desaparición, circunstancia que quedó asentada en las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de Sonora informó que la localización fue notificada formalmente a las instancias correspondientes y que se realizarán las actuaciones ministeriales y administrativas necesarias para el debido registro y conclusión de las diligencias, conforme a la legislación aplicable y con respeto a los derechos de la persona localizada.

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JACL/cr