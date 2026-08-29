Hermosillo, Son. - El Gobierno de Sonora descartó que el ataque registrado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde este sábado se llevarían a cabo peleas entre influencer's y boxeadores profesionales como parte de la función “Noche Suprema”, esté relacionado con un posible cobro de piso.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, afirmó que esa hipótesis no forma parte, hasta el momento, de las líneas de investigación y pidió esperar los avances de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

“Sonora es un estado libre de esas cosas. Habría que aguardar a los avances de la investigación que está haciendo la Fiscalía”, señaló.

La declaración ocurre luego de que la noche del viernes sujetos armados irrumpieran en las instalaciones del CUM, realizaran detonaciones y posteriormente prendieran fuego al ring instalado para la función de boxeo “Noche Suprema”.

El espectáculo contemplaba enfrentamientos entre boxeadores profesionales e influencer's, además de un cierre musical a cargo de la agrupación La Brissa.

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Al momento de la agresión, decenas de deportistas se encontraban dentro de las diferentes instalaciones.

Ante las detonaciones, algunas personas tuvieron que tirarse al piso y buscar refugio para ponerse a salvo.

El CUM se encuentra a escasos metros de una estación de la Policía Municipal en la zona norte de Hermosillo.

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La noche del viernes, sujetos armados irrumpieron en las instalaciones del CUM, realizaron detonaciones y posteriormente prendieron fuego al ring instalado para la función de boxeo “Noche Suprema”. Foto: Especial

Tras el reporte, acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los bomberos realizaron labores para sofocar el incendio provocado en el área donde se encontraba instalado el ring.

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Cancelan función “Noche Suprema”

La Mesa Estatal de Seguridad confirmó posteriormente la suspensión de la función “Noche Suprema” como consecuencia de los hechos registrados en las instalaciones deportivas.

De acuerdo con la autoridad, el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo; sin embargo, no habría garantizado las medidas de seguridad necesarias para la realización del espectáculo.

La Mesa Estatal de Seguridad precisó que cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos deberá dirigirse directamente al promotor, al ser responsable de la organización y comercialización del evento.

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La autoridad también señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización de la función, y no contra el espacio público ni las personas usuarias de las instalaciones. Las autoridades no reportaron lesionados.

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Salazar Razo sostuvo que las instituciones de seguridad e investigación trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el ataque.

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“Temas como esos son temas que tenemos que investigar para que los responsables asuman lo que corresponda ante las autoridades que tienen que sancionar”, afirmó.

La Mesa Estatal de Seguridad confirmó posteriormente la suspensión de la función “Noche Suprema” como consecuencia de los hechos registrados en las instalaciones deportivas. | Foto: Especial.

El funcionario también destacó la estrategia estatal de seguridad y aseguró que Sonora ha registrado una reducción superior al 60% en el índice de homicidios.

Sin embargo, reconoció que hechos como el ocurrido en el CUM representan un reto para las autoridades y reiteró que las investigaciones deberán establecer el móvil del ataque y llevar ante la justicia a los responsables.

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Estos son los influencers que pelearían en “Noche Suprema” en Hermosillo

Antes de que fuera cancelada tras el ataque armado e incendio registrado en el Centro de Usos Múltiples (CUM), la función “Noche Suprema” tenía programadas cinco peleas entre influencers como parte de la cartelera que se realizaría este sábado 29 de agosto en Hermosillo.

De acuerdo con el cartel promocional del evento, los enfrentamientos entre creadores de contenido serían: El Chats vs. Borjas; Vitolias vs. Ozz; Piratita vs. El Mario Brox; Samilio vs. Pelón Bajavión; Ali Weezy vs. La Shamaka.

Estas peleas formarían parte de una cartelera que también incluía combates de boxeo profesional.

Entre los principales atractivos estaba el regreso al ring del excampeón mundial sonorense Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría a Juan Manuel “La Sombra” Córdova en un combate pactado a 10 rounds en peso ligero.

También estaba anunciado el campeonato FEMCOMBOX (Federación de Comisiones de Box Profesional de la República Mexicana) a 10 rounds en peso superwelter, entre Carlos García “Burrito” y José Vega “Potro”.

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La función contemplaba además una pelea de exhibición entre José Luis Castillo y Alfonso Gómez.

Al término de los combates estaba prevista una presentación musical de La Brissa, además de otros artistas.

De acuerdo con la autoridad, el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo; sin embargo, no habría garantizado las medidas de seguridad necesarias para la realización del espectáculo. | Foto: Especial.

Posponen hasta nuevo aviso la “Noche Suprema”

A través de un comunicado oficial, la organización confirmó la suspensión del evento y señaló que la decisión fue tomada con el propósito de garantizar la seguridad de participantes, personal y asistentes.

La función de boxeo y espectáculo “Noche Suprema”, programada para este sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, fue pospuesta hasta nuevo aviso, luego de los actos vandálicos registrados la tarde del viernes en las instalaciones.

La organización de “Noche Suprema” informó que la totalidad de su personal se encuentra a salvo y fuera de peligro, al tiempo que manifestó que se mantendrá atenta a las investigaciones de las autoridades.

Respecto a las personas que adquirieron boletos para la función, la organización informó que quienes deseen recuperar su dinero podrán solicitar el reembolso a partir del miércoles 2 de septiembre, a través del sistema de Xticket, ya sea en sus oficinas o mediante sus canales oficiales.

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Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la realización del evento.

La organización lamentó los inconvenientes ocasionados y señaló que se someterá a las acciones de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, indicó que cualquier actualización relacionada con la investigación, la realización del evento o el proceso de reembolso será comunicada a través de sus canales oficiales.

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JACL