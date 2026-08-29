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La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que el proyecto de transformación se mantiene unido y más fuerte que nunca, resultado del trabajo coordinado y de anteponer los objetivos colectivos al protagonismo y los intereses personales.
Durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la Mandataria mexiquense llamó a preservar la unidad como una de las principales fortalezas para continuar el trabajo diario en beneficio de las familias mexiquenses y respaldar el proyecto que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Delfina Gómez señaló que la fortaleza del movimiento está en el trabajo en equipo y en privilegiar los ideales de un proyecto de nación sobre cualquier aspiración individual, por lo que reconoció la madurez y disposición para construir acuerdos.
Finalmente, convocó a continuar con el trabajo coordinado y mantener la cohesión para que la unidad se traduzca en resultados concretos para las y los mexiquenses.
Delinean agenda legislativa
El Grupo Parlamentario de Morena realizó su Reunión Plenaria de cara al inicio del Periodo Ordinario de Sesiones de la 62 Legislatura, que comienza el 5 de septiembre.
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Los 39 diputados sostuvieron una reunión privada, en un restaurante de Metepec, para delinear la agenda legislativa que impulsarán de septiembre a diciembre. Al encuentro acudió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
Las autoridades legislativas acordaron seguir respaldando los temas prioritarios para el gobierno como bienestar, grupos sociales, y protección de seres sintientes, entre otros, para seguir robusteciendo los trabajos del Ejecutivo y dar resultados.
A la reunión también acudió la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel; la titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández; el titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, y la dirigente estatal, Luz María Hernández Bermúdez.
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