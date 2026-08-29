La presión es un privilegio, decía la legendaria tenista estadounidense Billie Jean King, y esa frase describe a la perfección la campaña ganadora de Diane Parry en la edición 18 del Abierto de Monterrey.

Durante la semana del torneo, la tenista francesa jugó tres tie breaks y superó a algunas de las favoritas del público como Donna Vekic en primera ronda, a Ann Li y a Elise Mertens en la final (6-4, 0-6 y 6-3).

En la primera manga, Mertens se puso en una situación incómoda al entregar su primer servicio con una doble falta.

La francesa volvió a quebrarle el saque para llevarse el primer set. Sin embargo, la número 66 del mundo iba a pasar por una pesadilla en el segundo episodio.

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Mertens pasó por encima a una debilitada Parry, quien llegó a recibir asistencia médica a un costado de la cancha. La belga quebró en el inicio del rollo y defendió su saque con un con un ace, primer aviso de lo que se venía.

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La raqueta de 30 años cerró el segundo capítulo con la misma receta, un saque directo. Todo parecía perdido para la joven de 23 años, pero con la madurez y carácter de las grandes estrellas, se levantó del piso y luchó por la gloria.

Sí, la presión es un privilegio, pero también un combustible para dar su mejor versión en los momentos importantes. Como demostró toda la semana, Parry jugó punto por punto y marcó la diferencia ante una experimentada Mertens. En su segunda participación en Monterrey, alcanzó su primera final y su primer título en el máximo circuito.

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Después de 2 horas y 30 minutos, la nacida en Niza culminó su sufrida victoria. Su primer título es además categoría 500 y llega en la antesala del US Open, último Grand Slam del año.

Después de 18 años, una francesa vuelve a conquistar Monterrey. Parry empieza a escribir su historia de gloria en la WTA en territorio mexicano.