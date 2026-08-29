La química necesaria para ganar un torneo de tenis se puede construir tan solo en una semana, eso lo demostró la pareja compuesta por Maya Joint y Xu Yifan, campeonas del Abierto de Monterrey 2026 en la categoría de dobles tras vencer (6-2, 4-6 y 10-5) a a la británica Maia Lumsden y la rusa Maria Kozyreva.

La final parecía sentenciada desde el primer set, que ganaron de manera contundente Joint y Yifan; sin embargo, la pelea que ofreció la pareja rival estiró la final a una hora y 15 minutos.

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En el último día de torneo, la primera final se definió de manera agónica vía tie break. Joint y Yifan no habían jugado juntas hasta esta semana en Monterrey, de hecho, la australiana comenzó su aventura por suelo regiomontano en el cuadro principal de singles. Finalmente, la gloria la esperaba en la categoría de dobles.

Para Joint este es su tercer título de la modalidad de dobles en su carrera, mientras que Xu llegó a 15.

La raqueta australiana y su pareja china hicieron vibrar a la afición regiomontana, a quienes le agradecieron por estar presentes en su final. Hernán Garza, director del torneo, les entregó el trofeo en la ceremonia de premiación y ambas confesaron su deseo de volver a Monterrey el año que viene a defender su título de campeonas.

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