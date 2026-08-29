Con una nueva imagen generada con IA, el exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, insistió que espera que el gobierno de México extradite al gobernador con licencia indefinida de Sinaloa, Rubén Rocha Moya para enfrentar a la justicia de Estados Unidos.

En la imagen que compartió, a través de X, de fondo aparece un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y primer plano el mandatario con licencia estatal, escoltado por agentes de la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

"Ojalá expulsen a Rubén Rocha Moya de México y lo envíen a Nueva York, para enfrentar a la justicia en un tribunal federal de Estados Unidos. Él es inocente hasta probar la culpabilidad, pero necesita pasar por el proceso judicial. ¡Ojalá veamos su llegada pronto!", dijo.

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El pasado 28 de agosto, Maltz posteó una animación, hecha con inteligencia artificial, en el cual Rocha Moya dice "Nos vemos pronto en Estados Unidos, a lo mejor me puedo quedar con 'El Chapo'".

Acusaciones de EU contra Rocha Moya

El pasado 26 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

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Al momento, Rubén Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" estas acusaciones contra él, porque "carecen de veracidad y fundamento alguno. Agregó que era un "ataque" contra Morena, sus "emblemáticos liderazgos" y la soberanía nacional.

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Al final, el 1° de mayo pidió licencia al Congreso sinaloense con la finalidad de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). En su lugar nombraron a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa.

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Luego Rocha volvió a tomar posesión de su cargo por más de 30 horas, hasta que por la presión volvió a pedir licencia ahora de forma indefinida.

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