Culiacán, Sin. - La Comisión Estatal de Derechos Humanos exigió a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones del ataque a balazos del que fueron víctimas la activista de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina, y su hija, cuyo hecho se da en medio de un contexto hostil para las activistas que son blanco de amenazas continuas.

La fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida” y su hija, que se encuentran hospitalizadas y bajo resguardo de las autoridades de seguridad, de acuerdo al código “Plata”, fueron visitadas por el ombudsperson estatal, Oscar Loza Ochoa, el cual reveló que se encuentran estables y de buen ánimo.

El organismo que preside, Loza Ochoa, emitió un comunicado, en el que calificó el ataque como una falta de respeto hacia la sociedad y a las propias víctimas del delito, por lo que urgió a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva a efecto de esclarecer estos hechos y castigar a los responsables.

Como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo notar que, en atención al grado de vulnerabilidad que tienen las buscadoras de desaparecidos y el atentado que sufrieron las dos activistas, pidió a las autoridades que atiendan la necesidad de brindarles protección y seguridad.

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A su vez, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Sinaloa demandó que las autoridades no escatimen esfuerzos para garantizar la seguridad e implementar medidas urgentes de máxima protección a Rojo Medina, su hija y a todas las activistas que integran el colectivo “Voces Unidas por la Vida”.

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El organismo exigió que este nuevo caso de violencia no se sume a las estadísticas de impunidad como ocurre con gran cantidad de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el delito de femicidio en grado de tentativa, derivado del atentado a balazos que fue objeto la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y su hija, quienes fueron trasladadas a un hospital con resguardo.

A través de un comunicado se dio a conocer que una de las líneas de investigación consiste en establecer si este ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas, como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

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Las primeras investigaciones abiertas, del atentado contra Rojo Medina, fundadora del grupo de búsqueda “Voces Unidas por la Vida”, están a cargo del área de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el apoyo de la Policía de Investigación y personal pericial de la institución.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comunicó que, tras la agresión contra las dos mujeres que viajaban en un vehículo Toyota Yaris, de color blanco, por una de las avenidas de la colonia Estela Ortiz, y con su traslado a un hospital, se activó el código “plata”, que implica que permanecen bajo resguardo de la autoridad.

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Según los datos que se conocen, la tarde de este sábado, Alma Rojo, quien fundó un colectivo de búsqueda, derivado de que en el año 2009, en la comunidad de Estación Obispo, Culiacán, su hermano Miguel Ángel fue desaparecido, circulaba en su vehículo con su hija sobre la avenida Jesús Silva Herzog, cuando fueron interceptadas por personas armadas.

Los atacantes les dispararon en varias ocasiones, por lo que la unidad en la que viajaban presenta varios impactos de bala.

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JACL/cr