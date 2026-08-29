Durante los últimos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha publicado en sus redes sociales y se han transmitido en diferentes medios de comunicación spots de resultados, de cara a su Segundo Informe de Gobierno.

A pocos días de este ejercicio de rendición de cuentas, la mandataria federal ha comentado en su conferencia de prensa mañanera que se siente “optimista” y que incluso México “va bien”.

“México va mejor, México va bien, vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, expresó.

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¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum está programado a las 11:00 horas del próximo martes 1 de septiembre, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Se tiene previsto que este sea transmitido por los canales oficiales del gobierno, medios públicos de comunicación y otras plataformas.

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Además, se tiene contemplado que asiste el gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores e invitados especiales, quienes escucharán resultados en distintos temas como salud, vivienda, seguridad, economía, empleo y educación, entre otros.

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Ese día, la titular del rjecutivo federal no encabezará su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El fin de semana inmediato a presentar su Segundo Informe de Gobierno, arrancará una gira de rendición de cuentas, estado por estado, la cual finalizarará en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Como parte de su Segundo Informe, publicó este sábado 29 de agosto un spot en el que destaca “cinco buenas noticias sobre el desempeño de la economía mexicana”: Subió el salario mínimo y la pobreza laboral está en su mínimo; somos de los países con menos desempleo del mundo; bajó la inflación y el costo de la canasta básica; el peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo; y año récord en inversión extranjera directa.

“Y no ha habido gasolinazos”, agregó.

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