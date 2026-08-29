La diputada de Morena Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna presentó una iniciativa para que en ningún caso las niñas, niños y adolescentes mexicanos o extranjeros puedan ser privados de la libertad por motivos migratorios.

La propuesta adiciona el artículo 94 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que las autoridades migratorias notifiquen inmediatamente a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y canalicen a la población infantil y juvenil al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a los Sistemas Estatales DIF o a los Sistemas Municipales DIF, según corresponda, con la intención de garantizar su protección integral.

“Las niñas, niños y adolescentes en situación de migración deberán ser alojados en espacios adecuados, seguros y libres de la privación de la libertad, distintos a estaciones migratorias, estancias provisionales, centros de detención o cualquier otro lugar destinado al aseguramiento de personas migrantes”, plantea dicha iniciativa.

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Garantiza acceso a servicios

Además, las autoridades competentes garantizarán, sin discriminación alguna, el acceso a servicios de alimentación, salud, educación, asistencia psicológica, asesoría jurídica, traducción o interpretación cuando sea necesario, así como representación y medidas de protección especial.

La legisladora morenista propone que las medidas de asistencia, protección y restitución de derechos se determinen de manera individualizada por las Procuradurías de Protección competentes, atendiendo el interés superior de la niñez, la unidad familiar, la reunificación familiar cuando resulte procedente, la edad, el grado de madurez, condición de acompañamiento, situación familiar, necesidades particulares de protección y opinión de la niña, niño o adolescente.

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Argumenta que la población menor de edad en situación de migración, sean nacionales o extranjeros, acompañados, no acompañados o separados de sus familias, enfrentan múltiples riesgos durante su tránsito, estancia, retorno o solicitud de protección internacional, como la separación familiar, trata de personas, reclutamiento por grupos delictivos, violencia, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, ausencia de representación jurídica y en algunos casos privación de la libertad por motivos migratorios.

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32% de migrantes eran niñas, niños y adolescentes

Domínguez Serna destaca que durante el primer trimestre de 2024, México registró 360 mil 146 personas en situación migratoria irregular, de ellas el 32 por ciento correspondió a niñas, niños y adolescentes.

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Por su parte, el Consejo Nacional de Población reportó 13 mil 600 presentaciones de menores de edad en situación de migración irregular ante el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2023 y 50 mil 546 en 2024.

Agrega que la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, tribunales internacionales, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil, debido a los efectos negativos que puede generar en su desarrollo integral.

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Menciona que incluso los periodos breves de privación de la libertad pueden producir afectaciones emocionales y psicológicas, tales como la ansiedad, depresión, estrés postraumático, retraimiento social y pérdida de confianza en las instituciones.

Considera que la condición migratoria irregular no constituye un delito, sino una situación administrativa que debe atenderse con enfoque de derechos humanos, protección integral, perspectiva de infancia, unidad familiar e interés superior de la niñez.

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