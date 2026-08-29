Después de varios días marcados por especulaciones sobre posibles salidas al futbol europeo, América recibió una noticia que fortalece su proyecto para el Apertura 2026: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres permanecerán en la institución y seguirán formando parte de un plantel que atraviesa uno de sus mejores momentos bajo la dirección de Guillermo Almada.

Las versiones sobre una eventual transferencia de ambos futbolistas habían generado incertidumbre entre la afición azulcrema, especialmente, por el peso que tienen dentro del esquema del equipo.

Sin embargo, tras la victoria ante Puebla, el propio Almada fue el encargado de despejar cualquier duda al confirmar que, tanto el atacante uruguayo como el defensor, continuarán defendiendo los colores del América durante el resto del torneo.

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El estratega destacó que la situación fue abordada de manera directa dentro del vestidor y aseguró que ambos jugadores mantienen un compromiso total con los objetivos de la institución.

"Se queda por decisión propia; se siente feliz y a gusto. Tuve que hablar un poco con él para convencerlo y decirle que, seguramente, si mantiene este nivel y logra soltarse aún más, llegarán ofertas de clubes muy importantes", mencionó.

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Guillermo Almada confirma la continuidad de Brian Rodríguez en América



Leobardo Vázquez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ssrX0mePp7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 30, 2026

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Almada, quien reconoció el trabajo de los jóvenes que forman parte de su plantilla y fueron clave en la victoria sobre Puebla, dejó en claro que el América necesita refuerzos para fortalecer y ampliar su plantel.

"Sí, necesitamos jugadores con ciertas características. Tenemos muy buenos jóvenes, pero no queremos apresurarlos. Necesitamos incorporar futbolistas que fortalezcan el plantel y nos permitan seguir creciendo como equipo. Hoy me deja muy satisfecho la entrega que mostraron, porque han hecho méritos para tener estas oportunidades", finalizó.